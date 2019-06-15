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«Вы серьезно?»: Татьяна Терешина дала сыну необычное имя

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Татьяна Терешина и Олег Курбатов

Фото: Instagram Татьяны Терешиной
Сыну экс-солистки Hi-Fi на днях исполнилось пять месяцев.

40-летняя Татьяна Терешина родила сына пять месяцев назад, однако лишь на днях получила первый документ малыша – свидетельство о рождении. О радостном событии певица рассказала в Instagram: «У нас в нашей стране, в столице , в нашей квартире жил незаконно человек, вот завтра ровно 5 месяцев как)). Как его зовут, вы можете вычитать, приблизив вторую фотку в карусели), заодно с полным именем обсудим и наши с мужем годы рождения 😅🙈 как вам наше двойное имя? )) тут не видно, оно через тире пишется))) И ВООБЩЕ)), КТО РАЗГЛЯДИТ ВТОРОЕ ИМЯ?». Долгожданного сына Татьяна и ее избранник, Олег Курбатов, назвали двойным именем Арсений-Остап.

«Остап? Бедный ребенок…»,«Арсений-Остап? Вы серьезно?!», «У меня нет детей, и я не могу судить. Но что за мода давать человеку имя, с которым ему будет неудобно. Двойное имя?! Эмм, это странно», «Не смогли выбрать одно?», «Думала, после Марка Лионеля меня ничего не удивит, но нет, ошиблась», «Нашли компромисс 😉😁Один из супругов хотел Остапа, а второй Арсения. Креативный выход из ситуации, и всех все устраивает», — обсуждают имя мальчика фолловеры Татьяны.

А вам нравятся двойные имена?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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