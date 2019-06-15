«Вы серьезно?»: Татьяна Терешина дала сыну необычное имя

40-летняя Татьяна Терешина родила сына пять месяцев назад, однако лишь на днях получила первый документ малыша – свидетельство о рождении. О радостном событии певица рассказала в Instagram: «У нас в нашей стране, в столице , в нашей квартире жил незаконно человек, вот завтра ровно 5 месяцев как)). Как его зовут, вы можете вычитать, приблизив вторую фотку в карусели), заодно с полным именем обсудим и наши с мужем годы рождения 😅🙈 как вам наше двойное имя? )) тут не видно, оно через тире пишется))) И ВООБЩЕ)), КТО РАЗГЛЯДИТ ВТОРОЕ ИМЯ?». Долгожданного сына Татьяна и ее избранник, Олег Курбатов, назвали двойным именем Арсений-Остап.