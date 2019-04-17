«Сегодня я стала мамой в четвертый раз»: Анастасия Трегубова показала фото с новорожденным сыном

«Сегодня я стала мамой в четвертый раз! Каково это? Также, как и в три предыдущих три раза — волнительно, по-новому и как в первый раз! И очень важно запечатлеть моменты рождения малыша. Это то, что навсегда останется в памяти и должно быть в каждой семье! Спасибо всем, кто переживал за нас», — написала она под нежной фотографией с младенцем.
Рост малыша 52 сантиметра, вес — 3400 граммов, сообщает журнал Hello!
Ребенок стал четвертым в семье телеведущей. Ее старшей дочери Елизавете 12 лет, сыну Михаилу - 8, 30 января младшая дочь Ника отметила первый день рождения.
Поздравляем семью с счастливым событием!
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram