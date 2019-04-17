«Сегодня я стала мамой в четвертый раз»: Анастасия Трегубова показала фото с новорожденным сыном

Рост малыша 52 сантиметра, вес — 3400 граммов, сообщает журнал Hello!

Ребенок стал четвертым в семье телеведущей. Ее старшей дочери Елизавете 12 лет, сыну Михаилу - 8, 30 января младшая дочь Ника отметила первый день рождения.

Поздравляем семью с счастливым событием!

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram