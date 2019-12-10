37-летняя Энн Хэтэуэй тайно родила второго ребенка

Однако журналисты заметили супругов, гуляющими в парке с 3-летним сыном Джонатаном и переноской для младенцев. По внешнему виду актрисы было заметно, что родила она недавно: на ней были надеты джинсы с высокой талией, сообщает Daily Mail.

Ко родился у Энн, пока неизвестно. Поклонники теперь гадают, когда Энн сделает официальное заявление и назовет пол младенца.

Напомним, что Хэтэуэй и Шульман поженились в сентябре 2012 года. Их первенец Джонатан родился в марте 2016-го.