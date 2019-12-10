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37-летняя Энн Хэтэуэй тайно родила второго ребенка

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Энн Хэтэуэй пока скрывает пол ребенка

Фото: Getty Images

Актриса не оповестила поклонников о прибавлении в семействе.

Летом 2019 года Энн Хэтэуэй сообщила поклонникам, что станет матерью во второй раз. Тогда актриса уже была на большом сроке беременности. Энн призналась, что ее путь к материнству был нелегким.

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И теперь в Хэтэуэй и ее супруг Адам Шульман стали родителями во второй раз. Энн тайно родила второго малыша и не оповестила поклонников, как это делают многие знаменитости — через соцсети или СМИ.

Однако журналисты заметили супругов, гуляющими в парке с 3-летним сыном Джонатаном и переноской для младенцев. По внешнему виду актрисы было заметно, что родила она недавно: на ней были надеты джинсы с высокой талией, сообщает Daily Mail.

Ко родился у Энн, пока неизвестно. Поклонники теперь гадают, когда Энн сделает официальное заявление и назовет пол младенца.

Напомним, что Хэтэуэй и Шульман поженились в сентябре 2012 года. Их первенец Джонатан родился в марте 2016-го.

Фото: Getty Images, Instagram

Видео: Comedy Central en Español

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