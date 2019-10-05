«Дано мне быть мамой мальчиков»: 46-летняя Мария Миронова раскрыла правду о новорожденном малыше

«Дорогие мои и любимые друзья, подписчики, тысячи людей, которые разделили мою радость, спасибо Вам!!! Я сегодня первый день вылезла в мир!)) И он оказался таким теплым и красивым как озеро Вулиагмени! Дорогие мои, я получила сотни поздравлений с дочкой, но видно дано мне быть мамой мальчиков))) У меня родился СЫН, имя ему Теодор. ФЕДОР», — написала она.