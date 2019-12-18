«Ангел» Victoria's Secret Шанель Иман родила второго ребенка
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: EAST NEWS
Старшая дочь модели родилась всего год назад.
29-летняя супермодель Шанель Иман родила вторую дочь. Об этом «ангел» Victoria's Secret рассказала в Instagram и сразу же показала первое фото с новорожденной.
«Наш рождественский подарок мы получили немного раньше», «Это любовь», — подписала модель фотографии с семьей. Шанель рассказала, что малышку назвали Кэси Сноу.
Старшая дочь Шанель Иман и ее супруга Стерлинга Шепарда — Кали — родилась в августе 2018 года. Шанель и Стерлинг поженились в марте того же года через два года после начала романа.
Фото: East News, Instagram
Фото: Brides
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