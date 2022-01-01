От Мерьем Узерли до Даши Жуковой: самые красивые молодые мамы 2021 года

В 2019 году Маргарита Грачева вышла замуж за нового избранника Максима, а в августе 2021-го у них родился сын Ярослав. Появление третьего мальчика (у нее есть два от первого мужа) стало для молодой мамы настоящим сюрпризом, ведь она ждала девочку.

Дарья Жукова

Галерист и бизнесвумен стала мамой в третий раз в марте 2021 года. Дарья Жукова родила сына Филиппа второму мужу, миллионеру Ставросу Ниархосу.

У Жуковой также есть сын Аарон и дочь Лея, отцом которых является Роман Абрамович. Жукова была замужем за российским миллиардером в течение 10 лет.

Эмма Стоун

Звезда «Круэллы» родила дочь Луиз Джин в марте. Эмма Стоун не любит делиться подробностями личной жизни, поэтому свое интересное положение она скрывала до последнего. Но, когда ее с большим животом сфотографировали папарацци, скрывать правду уже не имело смысла. Девочка стала первенцем для матери и отца, режиссера Дейва МакКери.

Галь Гадот

«Мисс Израиль — 2004» и звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот осчастливила мужа Ярона Версано третьей дочерью. Пара живет в браке с 2008 года и растит 10-летнюю Альму, 4-летнюю Майю и 6-месячную Даниэллу.