От Мерьем Узерли до Даши Жуковой: самые красивые молодые мамы 2021 года
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Мерьем Узерли
Звезда «Великолепного века» 8 января родила вторую дочь Лили. Имя отца малышки актриса не раскрывает, но признается, что очень счастлива с ним. В интервью актриса рассказала, что давно получила предложение руки и сердца от любимого, но мечтает о большой свадьбе, поэтому ждет благоприятных условий, чтобы устроить пышный праздник без ограничений.
Мерьем Узерли также растит 7-летнюю дочь Лару, отцом которой является турецкий бизнесмен-мошенник Джан Атеш.
Маргарита Грачева
Маргарита стала символом мужества, оптимизма, силы духа и... настоящего женского счастья. Потеряв руки из-за неадекватного бывшего мужа-тирана, Маргарита не впала в отчаяние, а всеми силами принялась бороться за свое светлое будущее — и у нее получилось!
В 2019 году Маргарита Грачева вышла замуж за нового избранника Максима, а в августе 2021-го у них родился сын Ярослав. Появление третьего мальчика (у нее есть два от первого мужа) стало для молодой мамы настоящим сюрпризом, ведь она ждала девочку.
Дарья Жукова
Галерист и бизнесвумен стала мамой в третий раз в марте 2021 года. Дарья Жукова родила сына Филиппа второму мужу, миллионеру Ставросу Ниархосу.
У Жуковой также есть сын Аарон и дочь Лея, отцом которых является Роман Абрамович. Жукова была замужем за российским миллиардером в течение 10 лет.
Эмма Стоун
Звезда «Круэллы» родила дочь Луиз Джин в марте. Эмма Стоун не любит делиться подробностями личной жизни, поэтому свое интересное положение она скрывала до последнего. Но, когда ее с большим животом сфотографировали папарацци, скрывать правду уже не имело смысла. Девочка стала первенцем для матери и отца, режиссера Дейва МакКери.
Галь Гадот
«Мисс Израиль — 2004» и звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот осчастливила мужа Ярона Версано третьей дочерью. Пара живет в браке с 2008 года и растит 10-летнюю Альму, 4-летнюю Майю и 6-месячную Даниэллу.
Фото: East News
Скарлетт Йоханссон
Муза Вуди Аллена и звезда фильмов про Наташу Романофф Скарлетт Йоханссон в условиях полной секретности в августе родила сына Космо. О том, что в семье появился малыш, время спустя признался муж актрисы и счастливый отец Колин Джост.
Скарлетт так тщательно маскировалась во время беременности, что пропустила промотур своего нового фильма «Черная вдова». Из дома Йоханссон выходила только на прогулки с собаками.
От второго мужа, журналиста Ромена Дориака, у актрисы есть еще дочь Роуз.
Елизавета Арзамасова
Самой обсуждаемой семьей года стала семья Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой. Сначала они шокировали всех своим романом — это стало неожиданностью для общественности, а затем и свадьбой. Но влюбленные не обращают внимания на кривотолки, отвечают всем добром, живут в мире и согласии и растят чудесного малыша Леву, который родился в августе.
Наоми Кэмпбелл
Пожалуй, самая дерзкая из современных моделей Наоми Кэмпбелл долгое время рассказывала в интервью, что в молодости не готова была пожертвовать карьерой ради ребенка. Потом, когда ей стукнуло уже 50, заявила, что не оставляет идею познать радость материнства.
А в мае 2021-го в блоге Наоми внезапно появилось фото с крошечными детскими ножками и модель объявила, что у нее родилась дочь. И так как беременной Кэмпбелл никто не видел, все дружно решили, что малышку выносила суррогатная мать. Модель не стала опровергать эти слухи.
Юлианна Караулова
Выпускница «Фабрики звезд», подопечная Яны Рудковской Юлианна Караулова родила сына Сашу в июне. О радостном событии сообщил отец малыша саунд-продюсер Андрей Черный.
И лишь полгода спустя певица впервые показала лицо сына и то поделилась архивными снимками с малышом.
Карли Клосс
Супермодель Карли Клосс с мужем, миллиардером Джошуа Кушнером, стали родителями в марте — у пары появился на свет сын Леви Джозеф. Роман модели и бизнесмена начался в 2012 году, о помолвке они сообщили в 2018-м и в том же году сыграли свадьбу с десятками звездных гостей.
В 2021 году также родили малышей:
Фото и видео: Instagram, East News