Имя, пол и первые нежные фотографии: Лена Перминова родила четвертого ребенка
34-летняя модель Елена Перминова снова стала мамой.
В пятницу, 15 мая, известная модель стала мамой в четвертый раз. Об том она сообщила в своем Instagram-аккаунте. «Добро пожаловать в этот мир, наш Сашенька ❤️ 15.05.2021», - написала она под серией нежных фотографий из родильного дома.
Отец ребенка - бизнесмен Александр Лебедев - присутствовал при рождении наследника.
О своей беременности модель также сообщила в соцсетях, опубликовав незадолго до Нового Года нежное видео с сильно округлившимся животом.
Редакция Passion.ru поздравляет счастливых родителей!
Фото: @lenaperminova / Instagram
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