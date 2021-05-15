Имя, пол и первые нежные фотографии: Лена Перминова родила четвертого ребенка

В пятницу, 15 мая, известная модель стала мамой в четвертый раз. Об том она сообщила в своем Instagram-аккаунте. «Добро пожаловать в этот мир, наш Сашенька ❤️ 15.05.2021», - написала она под серией нежных фотографий из родильного дома.