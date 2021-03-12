Родившая сына Эмили Ратаковски до 18 лет будет воспитывать ребенка без гендерной привязки
Фото: instagram.com/emrata
Как уточнила мама, у нее родился сын, которого назвали Сильвестром Аполло. Он появился на свет в понедельник, 8 марта. В социальной сети модель выложила фотографию, на которой кормит малыша. «Это было наполненное любовью, прекрасное и чудесное утро», — уточнила 29-летняя модель. Пост набрал 876 тысяч лайков за 20 минут.
О беременности Ратаковски стало известно в октябре 2020 года. Она сама объявила об этом, снявшись для обложки журнала Vogue. Девушка показала фотографам округлившийся живот и дала интервью. При этом она сделала комментарий по поводу пола малыша. «Мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и тогда он сам сообщит нам об этом», — заявила модель, объяснив это тем, что не хочет навязывать ребенку гендерные стереотипы.
Напомним, Ратаковски состоит в браке с актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Они поженились в феврале 2018 года спустя всего нескольких недель отношений.
Эмили Ратаковски родилась 7 июня 1991 года в историческом районе Лондона — Вестминстере. Она выросла в семье американцев — преподавателя английского языка Катлин Балгли и художника Джона Дэвида Ратаковски. В возрасти пяти лет Эмили со своей семьей переехала в США. Уже в возрасте 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работу в кино Эмили начала с короткометражек и сериалов. Самые знаменитые ее работы — в триллере «Исчезнувшая» (2014) и комедии «Красотка на всю голову» (2018).
Фото: Instagram/@emrata
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