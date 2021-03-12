Родившая сына Эмили Ратаковски до 18 лет будет воспитывать ребенка без гендерной привязки

О беременности Ратаковски стало известно в октябре 2020 года. Она сама объявила об этом, снявшись для обложки журнала Vogue. Девушка показала фотографам округлившийся живот и дала интервью. При этом она сделала комментарий по поводу пола малыша. «Мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и тогда он сам сообщит нам об этом», — заявила модель, объяснив это тем, что не хочет навязывать ребенку гендерные стереотипы.

Напомним, Ратаковски состоит в браке с актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Они поженились в феврале 2018 года спустя всего нескольких недель отношений.

Эмили Ратаковски родилась 7 июня 1991 года в историческом районе Лондона — Вестминстере. Она выросла в семье американцев — преподавателя английского языка Катлин Балгли и художника Джона Дэвида Ратаковски. В возрасти пяти лет Эмили со своей семьей переехала в США. Уже в возрасте 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работу в кино Эмили начала с короткометражек и сериалов. Самые знаменитые ее работы — в триллере «Исчезнувшая» (2014) и комедии «Красотка на всю голову» (2018).