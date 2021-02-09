Принцесса Евгения впервые стала мамой

При родах принцессы Евгении присутствовал ее супруг, английский бизнесмен Джек Брукбанк.

О радостном событии сразу рассказали королеве Елизавете и ее супругу герцогу Эдинбургского.

Это первый ребенок для принцессы Евгении и ее супруга, и девятый правнук для королевы Елизаветы.

О том, что внучка английской королевы ожидает ребенка, стало известно осенью 2020 года.

В преддверии родов Евгения не прекращала работу и активно принимала участие в конференциях и других мероприятиях фонда, учредителем которого она является.

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