Принцесса Евгения впервые стала мамой
Фото: Global Look Press
Внучка королевы Елизаветы, принцесса Евгения стала матерью в первый раз. 9 февраля 2021 года на свет появился ее первенец. Принцесса родила сына около 9 часов утра в Портлендской больнице. Малыш родился здоровым и весит 8 фунтов и 1 унцию (3 657 г). Сообщение о родах появилась на официальной странице королевской семьи в Instagram.
«Ее высочество принцесса Евгения благополучно родила мальчика. Это первый ребенок для принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. Ее королевское высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо», говорится в сообщении.
При родах принцессы Евгении присутствовал ее супруг, английский бизнесмен Джек Брукбанк.
О радостном событии сразу рассказали королеве Елизавете и ее супругу герцогу Эдинбургского.
Это первый ребенок для принцессы Евгении и ее супруга, и девятый правнук для королевы Елизаветы.
О том, что внучка английской королевы ожидает ребенка, стало известно осенью 2020 года.
В преддверии родов Евгения не прекращала работу и активно принимала участие в конференциях и других мероприятиях фонда, учредителем которого она является.
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Фото: Global Look Press
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