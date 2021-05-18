50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

«Прекрасное маленькое создание выбрало меня в качестве своей мамы. Я горжусь, что та маленькая душа появилась в моей жизни, и у меня нет слов, чтобы ту связь длиною в жизнь, которую мы теперь разделяем с тобой, мой ангел. Нет любви сильнее», - написала новоиспеченная мама.