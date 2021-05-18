50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой
Буквально несколько минут назад в блоге 50-летней супермодели Наоми Кэмпбелл появилась нежная фотография, на которой она держит в руках маленькие розовые ножки младенца.
«Прекрасное маленькое создание выбрало меня в качестве своей мамы. Я горжусь, что та маленькая душа появилась в моей жизни, и у меня нет слов, чтобы ту связь длиною в жизнь, которую мы теперь разделяем с тобой, мой ангел. Нет любви сильнее», - написала новоиспеченная мама.
Чуть больше года назад женщина с опаской заговаривала о возможности стать мамой. В интервью изданию The Wall Street Journal она признавалась, что не готова жертвовать карьерой ради детей, однако не отрицает возможности познать радость материнства в будущем. «Посмотрим, что мне пошлет Вселенная», — говорила она.
Фото: Globallookpress
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