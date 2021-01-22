Солистка «АСтудио» Кети Топурия стала мамой во второй раз – на свет появился мальчик. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на инсайдеров. В окружении певицы новость подтвердили.

Роды прошли в одном из лучших роддомов столицы. Сейчас Топурия и новорожденный мальчик чувствуют себя хорошо.

О беременности Топурии стало известно в конце года, а в декабре певица вышла замуж за отца своего сына, бизнесмена Льва Деньгова, слухи о романе с которым появились еще летом.

На церемонии бракосочетания она появилась в элегантном белом платье, которое подчеркнуло живот. Поклонники Кети тепло поздравили своего кумира со свадьбой, и порадовались за нее, что она наконец нашла свою половинку.

Несмотря на беременность, Кети продолжала активно заниматься карьерой, и даже выпустила песню и клип в декабре, в котором появилась беременной. Вернуться в рабочий. Ритм певица планирует вскоре после родов, однако это будет зависеть также от ситуации в шоу-бизнесе в связи с пандемией коронавируса.

Сын стал вторым ребенком Кети, у нее также есть дочь от первого брака с Львом Гейхманом.