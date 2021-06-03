Юлианна Караулова впервые стала мамой
Юлианна Караулова впервые стала мамой. Стало известно, что певица родила мальчика. Об этом она сама рассказала в своем блоге в Instagram и опубликовала трогательные и нежные фотографии с новорожденным малышом и своим супругом.
«Самый важный момент в моей жизни. И самый особенный человек! Спасибо, что выбрал нас, мой невероятный мальчик! Мы с папой не подведем!», — написала Юлианна под фотографиями.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @yulianna_karaulova
Поклонники уже засыпали молодых родителей поздравлениями и пожеланиями маме и малышу всего самого лучшего.
«Добро пожаловать в этот мир, Алекс, Александр или Александр Андреевич. Я полюбил тебя с того момента, как узнал о твоем существовании. Мы часть тебя и ты часть нас. Когда ты подрастешь и прочитаешь этот пост, знай, мы любим тебя безмерно, всегда и везде! Расти здоровым и счастливым! Пускай этот мир также будет любить тебя! В добрый путь!», — написал в своем блоге отец малыша, саунд-продюсер Андрей Черный.
О беременности певицы стало известно совсем недавно — с поклонниками Юлианна поделилась этой новостью, лишь когда была уже на поздних сроках беременности.
Пока одни подписчики радовались за молодую маму, другие критиковали ее за то, что она позволяла себе слишком откровенные фотографии. При этом особенной эротики в снимках не было, а певица лишь продемонстрировала женственную и красивую фигуру в интересном положении. После осуждения подписчиков звезда удалила снимки и с достоинством отреагировала на критику, поиронизировав по этому поводу.
Фото: Instagram Юлианны Карауловой
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!