Юлианна Караулова впервые стала мамой. Стало известно, что певица родила мальчика. Об этом она сама рассказала в своем блоге в Instagram и опубликовала трогательные и нежные фотографии с новорожденным малышом и своим супругом.

«Самый важный момент в моей жизни. И самый особенный человек! Спасибо, что выбрал нас, мой невероятный мальчик! Мы с папой не подведем!», — написала Юлианна под фотографиями.