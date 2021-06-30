Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями — первое фото счастливой семьи
30-летний Иван Янковский и 29-летняя Диана Пожарская стали родителями. 26 июня у пары родился сын, но рассказали они об этом несколько дней спустя. В блогах актеров появились первые семейные счастливые фото из роддома. На снимках Иван целует избранницу, а малыш лежит рядом.
«Hey Boy. Mum and Dad time. Диана, люблю тебя, ты герой и солнышко. Lets go... El PaPi. Олег Иванович», — рассекретил новоиспеченный отец имя наследника.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/dianapozharskaya
Наследник актерской семьи стал полным тезкой своего легендарного прадеда Олега Ивановича Янковского.
«Спасибо, что выбрал именно нас. Наше goldenце. Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович! 26.06.2021», — подписала снимок счастливая мать.
Весной, еще до того, как влюбленные признались, что они вместе, в Сети появлялись слухи, что Пожарская ждет ребенка от Янковского. Но тогда она яро опровергала эту информацию.
«Я не беременна. С Ваней я не живу. Мы лишь друзья и ничего больше. Мне очень неприятно, когда таким образом пытаются очернить мою репутацию с малознакомым человеком. Всем мир», — комментировала Диана в начале марта.
Но уже через пару дней влюбленные во всем сознались.
Фото и видео: Instagram, Starface
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