Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями — первое фото счастливой семьи

Весной, еще до того, как влюбленные признались, что они вместе, в Сети появлялись слухи, что Пожарская ждет ребенка от Янковского. Но тогда она яро опровергала эту информацию.

«Я не беременна. С Ваней я не живу. Мы лишь друзья и ничего больше. Мне очень неприятно, когда таким образом пытаются очернить мою репутацию с малознакомым человеком. Всем мир», — комментировала Диана в начале марта.

Но уже через пару дней влюбленные во всем сознались.