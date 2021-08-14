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У Арзамасовой и Авербуха родился первенец — счастливые родители показали фото

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова родила сына супругу, чемпиону мира Илье Авербуху. Звездная пара сама поделилась радостной новостью с поклонниками, разместив первый снимок малыша в соцсетях. На нем запечатлен не только первенец актрисы и спортсмена, но и его счастливые, хоть и явно уставшие родители. Арзамасову и Авербуха засыпают поздравлениями друзья и коллеги.
У Арзамасовой и Авербуха родился первенец — счастливые родители показали фото

Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист и режиссер-постановщик ледовых шоу Илья Авербух празднуют рождение общего первенца! 26-летняя звезда «Папиных дочек» и 47-летний прославленный спортсмен поделилась в соцсетях одной и той же фотографией, сделанной, по всей видимости, вскоре после появления малыша на свет.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Илья Авербух с супругой Елизаветой Арзамасовой и первенцем

Фото: Instagram

Подпись к снимку звездные супруги также оставили одну и ту же: слово «Счастье» и первые буквы своих фамилий, красноречиво объединенные знаком бесконечности.

Первую беременность Елизаветы Арзамасовой звездная пара также рассекретила вместе с помощью одинаковых постов. А поженились супруги в декабре 2020 года — примерно за 9 месяцев до рождения первенца. У Ильи Авербуха также есть 17-летний сын Мартин от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Фото и видео: Instagram

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