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У Арзамасовой и Авербуха родился первенец — счастливые родители показали фото

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова родила сына супругу, чемпиону мира Илье Авербуху. Звездная пара сама поделилась радостной новостью с поклонниками, разместив первый снимок малыша в соцсетях. На нем запечатлен не только первенец актрисы и спортсмена, но и его счастливые, хоть и явно уставшие родители. Арзамасову и Авербуха засыпают поздравлениями друзья и коллеги.