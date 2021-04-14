Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева в третий раз стали родителями

Ранее она рассказала, как сыновья восприняли новость о том, что она ждет ребенка. По словам супруги российского исполнителя Валерия Меладзе, 17-летний Костя и шестилетний Лука хорошо ладят друг с другом. Старший брат не всегда может много времени проводить с младшим, так как усердно учится. Новость о беременности матери оба восприняли с радостью.

Напомним, для пары это уже третий ребенок - у Альбины и Валерия растут двое сыновей. Первый сын пары, Константин, родился в 2004 году, когда Валерий был еще женат на Ирине Меладзе, а 2 июля 2014-го у пары родился второй сын, которого назвали Лукой. Как пишет «СтарХит», для самого Меладзе родившийся на днях ребенок стал шестым - от первого брака с Ириной Малухиной у музыканта есть три дочери, Софья, Инга и Арина.