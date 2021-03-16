Пиппа Миддлтон во второй раз стала мамой

37-летняя Пиппа Миддлтон стала мамой во второй раз. У сестры герцогини Кембриджской и ее супруга Джеймса Мэттьюза родилась дочь. Об этом сообщает издание Hello.

Новорожденную девочку назвали Грейс Элизабет Джейн.

Девочка родилась весом в 2,9 килограмма, малышка появилась на свет в 4:22 утра.

О беременности Пиппы стало известно в конце 2020 года, и вся семья, включая мать сестер, Кэрол Миддлтон, с нетерпением ждала появления малыша на свет.

«Пиппа и Джеймс в восторге, это фантастические новости в столь трудный год. Вся семья очень рада», – рассказывает инсайдер, близкий к семье, в беседе с журналистами.

«Она в прекрасном настроении, все невероятно счастливы», –комментирует источник в беседе с изданием. У пары уже есть с sy Артур, который появился на свет в 2018 году.

Ранее Кейт Миддлтон в одном из интервью призналась, что очень хочет четвертого ребенка, и активно готовится к этому. Герцогиня Кембриджская мечтает о второй дочери и сестре для принцессы Шарлотты.