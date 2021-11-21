Экс-солистка Serebro Ольга Серябкина впервые стала мамой

Для Ольги и ее супруга, бывшего концертного директора и бизнесмена Георгия Начкебия ребенок стал первым. Возлюбленные тайно поженились в Альпах, недалеко от Вены, в 2020 году. На торжестве присутствовали только самые близкие друзья пары и даже дизайнеры свадебных платьев, которых было три, были уверены, что создают наряды для съемки видеоклипа певицы. «Все получилось так, как мы и планировали: просто, со вкусом и очень трогательно», — рассказывала Ольга в интервью журналу Vogue.

Георгий и Ольга вместе работали в лейбле Максима Фадеева MALFA, где и познакомились несколько лет назад. Серябкина рассказывала, что супруги не сразу обратили друг на друга внимание, а долгое время были друзьями.