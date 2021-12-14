Певица Нюша во второй раз стала мамой — у нее родился мальчик

Артистка не пыталась скрыть свою беременность от общественности, а, наоборот, делилась с аудиторией в своем аккаунте в Instagram мыслями и переживаниями на этот счет. А буквально на днях она опубликовала очередную фотографию с отдыха, на которой виднелся уже внушительных размеров живот. Одна из подписчиц Нюши оставила пророческий комментарий со словами «На днях родишь, дорогая» и оказалась права! Ребенок появился на свет чуть ли не в тот же день.

Теперь у 3-летней Симбы есть младший братик. Это второй общий ребенок исполнительницы хита «Вою на луну» и ее супруга Игоря Сивова.

Информацию о рождении мальчика подтвердила пиар-менеджер певицы Анастасия Драпеко во время разговора с порталом 5tv.ru. Она отметила, что ребенок родился абсолютно здоровым. Роды проходили в Дубае, куда Нюша намеренно отправилась поближе к теплому климату.

Имя сына на данный момент остается неизвестным, но, если вспоминать слова певицы, назовет она мальчика так же необычно, как и свою дочку. Долгое время пользователи даже шутили, что брат Симбы получит имя Пумба.