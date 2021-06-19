Бывшая солистка группы «Серебро» родила ребенка от британского рэпера

27-летняя Екатерина Кищук, давно покинула трио Serebro, но у российского зрителя до сих пор ассоциируется с их яркими хитами. Поэтому, когда девушка опубликовала в своем Instagram два милых фото: одно, с ножкой новорожденного сына, а другое — с животом, многие сразу начали поздравлять ее с важным событием. Стоит отметить, что беременность Кищук, тщательно скрывала. «Малыш Рейн наконец-то здесь!», — подписала по-английски счастливая молодая мама.