Бывшая солистка группы «Серебро» родила ребенка от британского рэпера
27-летняя Екатерина Кищук, давно покинула трио Serebro, но у российского зрителя до сих пор ассоциируется с их яркими хитами. Поэтому, когда девушка опубликовала в своем Instagram два милых фото: одно, с ножкой новорожденного сына, а другое — с животом, многие сразу начали поздравлять ее с важным событием. Стоит отметить, что беременность Кищук, тщательно скрывала. «Малыш Рейн наконец-то здесь!», — подписала по-английски счастливая молодая мама.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Отцом сына, стал британский рэп-исполнитель, Slowthai, известный в Великобритании своими драматическими речетативами. В феврале, в сети появлялись признания Тайрона Фрэмптона о том, что он очень хотел бы детей от Екатерины. Летом 2020 года пара объявил о помолвке.
Если верить данным аккаунта Екатерины в Instagram, сейчас она находится в Великобритании, где пробует новую для себя роль.
_Фото и видео: Rambler, Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk__kkkk, @Slowhai, Komsomolskaya Pravda, Global Look Press, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru вВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram