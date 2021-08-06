Мария Горбань стала мамой во второй раз – малыш получил необычное имя

С отцом мальчика, мужем Кириллом Зоткиным, они поженились несколько месяцев назад. В своем блоге девушка активно рассказывала о беременности, и даже призналась, что набрала 16 кг. Впрочем, она уверена, что сможет быстро их сбросить.

Мальчик Нилан появился на свет в США, куда Горбань с мужем прилетели для родов.

О беременности звезды стало известно в апреле, об этом поклонникам Мария сама сообщила в своем блоге.

«Это волнительно и очень долгожданно. Ничего от вас не скроешь... Я действительно ношу прекрасное внутри себя! Спасибо всем за поздравления. Наконец-то смогу снимать себя в зеркале целиком!», - написала она.