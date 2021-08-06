Мария Горбань стала мамой во второй раз – малыш получил необычное имя
Мария Горбань 5 августа родила второго ребенка. На свет появился мальчик, который получил интересное и необычное имя.
Радостной новостью она поделилась в своем блоге.
«Любовь рождает любовь! Привет, Нилан! 05.08.2021», – написала актриса.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @gorban_masha
Нилан стал вторым ребенком Марии – у девушки уже есть дочь Стефания от предыдущего брака, которой исполнилось 7 лет.
С отцом мальчика, мужем Кириллом Зоткиным, они поженились несколько месяцев назад. В своем блоге девушка активно рассказывала о беременности, и даже призналась, что набрала 16 кг. Впрочем, она уверена, что сможет быстро их сбросить.
Мальчик Нилан появился на свет в США, куда Горбань с мужем прилетели для родов.
О беременности звезды стало известно в апреле, об этом поклонникам Мария сама сообщила в своем блоге.
«Это волнительно и очень долгожданно. Ничего от вас не скроешь... Я действительно ношу прекрасное внутри себя! Спасибо всем за поздравления. Наконец-то смогу снимать себя в зеркале целиком!», - написала она.
Фото: Instagram Марии Горбань
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