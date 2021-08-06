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Мария Горбань стала мамой во второй раз – малыш получил необычное имя

5 августа на свет появился сын актрисы. С его отцом они поженились несколько месяцев назад, и во время беременности звезда активно делилась подробностями своего интересного положения. Роды прошли в США, и малыш стал вторым для Марии, у которой уже есть семилетняя дочь от предыдущих отношений.
Мария Горбань стала мамой во второй раз – малыш получил необычное имя

Мария Горбань 5 августа родила второго ребенка. На свет появился мальчик, который получил интересное и необычное имя.

Радостной новостью она поделилась в своем блоге.

«Любовь рождает любовь! Привет, Нилан! 05.08.2021», – написала актриса.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Горбань с новорожденным

Фото: @gorban_masha

Нилан стал вторым ребенком Марии – у девушки уже есть дочь Стефания от предыдущего брака, которой исполнилось 7 лет.

С отцом мальчика, мужем Кириллом Зоткиным, они поженились несколько месяцев назад. В своем блоге девушка активно рассказывала о беременности, и даже призналась, что набрала 16 кг. Впрочем, она уверена, что сможет быстро их сбросить.

Мальчик Нилан появился на свет в США, куда Горбань с мужем прилетели для родов.

О беременности звезды стало известно в апреле, об этом поклонникам Мария сама сообщила в своем блоге.

«Это волнительно и очень долгожданно. Ничего от вас не скроешь... Я действительно ношу прекрасное внутри себя! Спасибо всем за поздравления. Наконец-то смогу снимать себя в зеркале целиком!», - написала она.

Фото: Instagram Марии Горбань

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