Актрисы-близняшки Арнтгольц родили с разницей в 20 дней

Ольга Арнтгольц стала мамой в третий раз, она родила сына, которого назвали Львом, 31 января. Ее старшая сестра стала мамой во второй раз 18 февраля. Сына Татьяна Арнтгольц и ее супруг, актер Марк Богатырев, назвали Даниилом.

«Самые дорогие браслеты на Земле. Самые дорогие подарки. С днем рождения нас», — подписала фотографию бирок из роддома Татьяна. Этим же снимком поделилась Ольга. «Тети-двойняшки плюс дяди-синхронисты равно ляльки», — написала она.