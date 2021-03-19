Актрисы-близняшки Арнтгольц родили с разницей в 20 дней
Фото: instagram.com/tarntgoltsofficial
Ольга Арнтгольц стала мамой в третий раз, она родила сына, которого назвали Львом, 31 января. Ее старшая сестра стала мамой во второй раз 18 февраля. Сына Татьяна Арнтгольц и ее супруг, актер Марк Богатырев, назвали Даниилом.
«Самые дорогие браслеты на Земле. Самые дорогие подарки. С днем рождения нас», — подписала фотографию бирок из роддома Татьяна. Этим же снимком поделилась Ольга. «Тети-двойняшки плюс дяди-синхронисты равно ляльки», — написала она.
Фото: instagram.com/oarntgolts
Ольга замужем за режиссером Дмитрием Петрунем. Кроме новорожденного Льва, они воспитывают общего сына Акима. Также от первого брака с Вахтангом Беридзе у Ольги растет дочь Анна.
У Татьяны есть дочь Маша от брака с Иваном Жидковым: пара разошлась в 2013 году. Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев долгое время держали в тайне свои отношения, впервые появившись на публике вместе лишь через несколько месяцев после начала романа. Отношения они рассекретили на премьере очередной серии фильма «Елки», где снимался Марк. Осенью 2020-го актеры тайно поженились после трехлетнего романа.
Фото: Instagram/@tarntgoltsofficial, Instagram/@oarntgolts
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