Олимпийские чемпионы Траньков и Волосожар стали родителями во второй раз

Знаменитые супруги не стали следовать моде и отказались от партнерских родов. Они заранее обговорили, что в родзал мама пойдет одна, а отец останется за его пределами. Татьяна Волосожар считает процесс появления малыша на свет женским таинством, но ей было важно, что муж находится рядом, пусть и за дверью.

После рождения сына Максим сделал несколько фото с ним и уехал домой к дочке. Имя мальчику пока не придумали.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков планировали вторую беременность, но новость о ней все равно стала для них неожиданностью. Спортсменка работала в своей школе фигурного катания до 7-го месяца — беременность проходила легко.