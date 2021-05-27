Олимпийские чемпионы Траньков и Волосожар стали родителями во второй раз
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Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
27 мая фигуристка Татьяна Волосожар родила сына. Ребенок стал для нее и супруга Максима Транькова вторым. У пары уже есть 4-летняя дочь Анжелика.
Рожала спортсменка в элитном перинатальном центре «Лапино». Дочь оставили с бабушкой, а взволнованный отец ждал появления малыша в коридоре, сообщает «Комсомольская правда».
«Все хорошо! Сын родился весом 3,95 кг и ростом 55 см», — поделился эмоциями счастливый отец.
Знаменитые супруги не стали следовать моде и отказались от партнерских родов. Они заранее обговорили, что в родзал мама пойдет одна, а отец останется за его пределами. Татьяна Волосожар считает процесс появления малыша на свет женским таинством, но ей было важно, что муж находится рядом, пусть и за дверью.
После рождения сына Максим сделал несколько фото с ним и уехал домой к дочке. Имя мальчику пока не придумали.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков планировали вторую беременность, но новость о ней все равно стала для них неожиданностью. Спортсменка работала в своей школе фигурного катания до 7-го месяца — беременность проходила легко.
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomohov/ Global Look press
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