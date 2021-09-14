Красота с подиума — в кино: Галь Гадот, Холли Берри и другие модели, ставшие актрисами

В 2004-м Галь победила в конкурсе красоты «Мисс Израиль», после отправилась представлять страну на «Мисс Вселенная», но в число финалисток она не попала. Вскоре на красавицу посыпались контракты, многие она приняла, став лицом брендов Esprit, Arena и других.

Первая роль досталась ей в картине «Куколки», а после она сразу попала в «Форсаж-4». На ее счету уже 35 ролей в кино, мировую известность ей принесла роль Чудо-женщины в фильмах по комиксам вселенной DC.

Айшвария Рай

Айшвария родилась в Индии. В 1994 году она завоевала титул «Мисс Мира». Затем она стала сниматься для глянцевых изданий, в том числе Vogue, и рекламных кампаний таких гигантов, как Pepsi.