Красота с подиума — в кино: Галь Гадот, Холли Берри и другие модели, ставшие актрисами
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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Armando Gallo/ Global Look press
Галь Гадот
Звезда фильмов «Чудо-женщина» и «Форсаж» родилась в Израиле. По закону этой страны девушки тоже отправляются в армию, там Галь Гадот провела два года.
В 2004-м Галь победила в конкурсе красоты «Мисс Израиль», после отправилась представлять страну на «Мисс Вселенная», но в число финалисток она не попала. Вскоре на красавицу посыпались контракты, многие она приняла, став лицом брендов Esprit, Arena и других.
Первая роль досталась ей в картине «Куколки», а после она сразу попала в «Форсаж-4». На ее счету уже 35 ролей в кино, мировую известность ей принесла роль Чудо-женщины в фильмах по комиксам вселенной DC.
Айшвария Рай
Айшвария родилась в Индии. В 1994 году она завоевала титул «Мисс Мира». Затем она стала сниматься для глянцевых изданий, в том числе Vogue, и рекламных кампаний таких гигантов, как Pepsi.
Рай сыграла в 50 фильмах, самыми известными из которых стали «Мольба», «Навеки твоя», «Азарт любви». Айшварию приглашали присоединиться к касту «Сумерек» в роли Розали, но она отклонила предложение, посчитав, что смотрится намного старше героя Келлана Латса Эммета. Могла бы она сыграть и в романтической комедии с Уиллом Смитом «Правила съема: Метод Хитча», но в это же время она была задействована на съемках «Невесты и предрассудков». В итоге партнершей Смита стала Ева Мендес.
Холли Берри
Эта красавица в кино добилась даже большего, чем в конкурсах красоты. Холли Берри победила в конкурсах Miss Teen All American и «Мисс Огайо США» в 1985-1986 годах. Затем она боролась за корону первой красавицы на «Мисс Мира», но стала шестой. Холли Берри была первой афроамериканкой из США, участвовавшей в этом соревновании.
В конце 1980-х Холли продолжила модельную карьеру, а заодно стала подыскивать роли в кино. В результате она снялась в 71 фильме («Облачный атлас», «Люди Икс 2», «Готика» и других), получила «Оскар» как лучшая актриса года за ленту «Бал монстров» (стала первой артисткой с темным цветом кожи, кто удостоился награды в этой категории). Также в ее копилке «Золотой глобус» и «Эмми».
Шарлиз Терон
Шарлиз начала карьеру модели в 16 лет по совету матери. Победив в первом конкурсе красоты, девушка отправилась из родной Африки в Италию и там на престижном смотре также забрала корону королевы красоты. Сразу после этого она заключила контракт с крупным модельным агентством в Милане.
Объездив с показами всю Европу, Терон перебралась в Нью-Йорк. И там, опять же по рекомендации матери, решила попытать удачу в кинобизнесе. Первое время ей было несладко из-за нехватки средств и отсутствия места проживания. И однажды импресарио Рене Руссо и Джона Херта заметил молодую Терон в банке, где она устроила скандал из-за того, что ей отказались обналичить чек.
Так она попала в Голливуд. Шарлиз блистала в таких фильмах, как «Адвокат дьявола», «Голова в облаках», «Монстр» (получила за него «Оскар»), «Безумный Макс: Дорога ярости», «Сладкий ноябрь» и других.
Милла Йовович
Сейчас Милла больше известна как голливудская актриса («Пятый элемент», «Возвращение в голубую лагуну», «Жанна д`Арк»), а начинала она карьеру как модель, причем в совсем юном возрасте.
Мать Йовович — известная советская актриса Галина Логинова («Тени исчезают в полночь»), но после переезда в США она не сумела реализовать себя в кино из-за незнания языка. Но она приложила все силы, чтобы сделать знаменитой свою красавицу-дочь.
В модельный бизнес Милла пришла в 9 лет. Вскоре она появилась на обложке итальянского глянца. Когда одна из фотосессий все еще ребенка была готова, редактор едва не снял ее с публикации, узнав возраст модели. Съемки для журналов шли одна за одной. И в 12 лет Милла бросила школу, чтобы сосредоточиться на карьере.
В кино она впервые снялась в 13 лет. В 2020-м вышел на экраны «Охотник на монстров» с ее участием, и к премьере готовят еще три картины.
Саша Лусс
29-летняя россиянка несколько лет назад входила в число самых востребованных моделей. Она является лицом Dior Beauty и Carolina Herrera.
Одновременно с работой в модельных агентствах Саша Лусс снималась в музыкальных видео (Kanye West — Wolves). Карьеру в кино девушка начала в 2017 году с фильма Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». После режиссер пригласил ее в свой проект «Анна».
В ближайшее время в прокат выйдет еще две картины с участием Саши Лусс.
Ребекка Ромейн
В школьные годы Ребекка выросла до 180 см, за что ее дразнили «веселой башней». Модельное агентство заметило блондинку, когда она училась в университете.
Подписав контракт, Ромейн переехала в Париж на два года. Ребекка появлялась на обложках Sports Illustrated, Vogue, ELLE и других журналов, была лицом модного Дома Victoria's Secret.
В конце 1990-х Ребекка попала на ТВ, а после — и на большой экран. В 2000 году она сыграла Мистик в «Людях Икс». После этого карьера Ребекки Ромейн в кино пошла в гору — она снялась в более чем 50 фильмах.
Диана Крюгер
В 14 лет Диана победила в конкурсе красоты «Внешность года», а после заключила контракт с агентством Elite. После она появилась в рекламе Dior, Yves Saint Laurent, Jil Sander, Dolce & Gabbana, Armani.
Диана понимала, что не сможет вечно работать моделью, поэтому решила начать ходить по кастингам. Она проходила прослушивание у Люка Бессона в «Пятый элемент», но в роли ей отказали, отдав ее Милле Йовович (по стечению обстоятельств Милла была замужем за режиссером). Бессон посоветовал Диане укоротить фамилию с Хайдкрюгер до Крюгер и учиться на курсах актерского мастерства.
Вскоре Диана получила роль в фильме «Как скажешь», позже номинированный на премию «Сезар». Крюгер сыграла в 52 фильмах: «Троя», «Господин Никто», «Бесславные ублюдки», «Одержимость» и других.
Кара Делевинь
Кара с детства мечтала быть актрисой, впервые на сцену она вышла в 4 года. Но в юности она стала пробовать себя в модельном бизнесе, а не на актерском поприще. Пик популярности Делевинь как модели пришелся на 2012 год. Тогда же она стала лицом Burberry Beauty.
В 2015 году состоялись премьеры сразу пяти картин с участием Делевинь, причем в одной из них — «Бумажные города» — она получила главную роль. Всего ее фильмография насчитывает 27 работ, пока, ведь ей пророчат большое будущее в Голливуде.
Кэмерон Диаз
Диаз в детстве мечтала стать зоологом, дома у нее всегда жили разные животные. В 16 лет она начала карьеру модели.
Подписав первый контракт, она стала лицом рекламной кампании Calvin Klein и Levi’s. К 21 году она стала успешной моделью, тогда же она попала на пробы фильма «Маска». После ее карьера в кино пошла в гору.
Диаз 4 раза номинировали на «Золотой глобус». Несколько лет назад она завершила карьеру в кино, чтобы посвятить себя семье.
Фото: Instagram, Getty Images, East News, Armando Gallo, DC Entertainment/ Global Look press