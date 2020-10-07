Как выглядят подросшие дочери Славы, Богомолова, Урганта и других знаменитостей
Фото: Instagram Александры Морозовой
Александра Морозова (Мамина дочь)
Фото: Starface
Недавно дочь певицы Славы отличилась на премии «ЖАРА Kids Awards», появившись на мероприятии в дерзком образе. Подросшая наследника знаменитой артистки решила пойти по ее стопам и теперь покоряет шоу-бизнес под псевдонимом «Мамина дочь».
Анна Богомолова
Фото: Instagram Дарья Мороз
После громкого развода Дарьи Мороз и Константина Богомолова дочь артистов Анна оказалась в центре внимания. Теперь поклонники и критики бывшей пары пристально следят за тем, на кого же из них больше похожа девочка.
Ариадна Волочкова
Фото: Instagram Анастасии Волочковой
Повзрослевшая дочь Анастасии Волочковой стала стильной красавицей. «Сегодня у меня праздник. День рождения любимой доченьки Ариадны. Как быстро летит время! Даже не верится, что родила я ее 15 лет назад. В момент родов мне в лицо светило ясное солнце. Тот день незабываем. С 15-летием я поздравила Аришу первой», — написала балерина в снтябре.
Дочери Урганта
Фото: Instagram Ивана Урганта
Иван Ургант недавно поздравил подросшую дочь с днем рождения. У шоумена и его супруги Натальи Кикнадзе двое общих детей. Их наследнице Нине 12 лет, а младшей Валерии исполнилось пять. Всего в семье у Ивана Урганта три дочери. Третья, Эрика (она уже взрослая и живет отдельно от родителей в США), несмотря на внешнее сходство с Иваном, — дочь Натальи от первого брака.
Лидия Чистякова
Фото: Instagram Глюк'oZы
Глюк'оZа и ее 13-летняя дочь Лидия от супруга, бизнесмена Александра Чистякова появлились на обложке журнала. Позировала наследница популярной артистки, записывающая песни под псевдонимом LIDUS, в дерзком образе: с розовым «ежиком» на голове, массивными цепями на шее, в скейтерских кедах и с гитарой в руках. «Лида очень много экспериментирует со своей внешностью. И вот это моя ахиллесова пята, потому что все время боюсь, что она может навредить своему здоровью. Лидуся то проколет ухо, то сделает на пальце татуировку, то пострижется налысо… Честно скажу, не все эксперименты дочки мне легко даются. Но я стараюсь просто оберегать ее, чтобы Лида не навредила себе, но смогла попробовать себя в разных направлениях, осуществить мечты. То, каким я хочу видеть своего ребенка, — это только мое восприятие. А моя задача как мамы — любить, помогать и оберегать от по-настоящему страшных вещей», — поделилась Наталья в интервью для издания.
Лиза Галкина
Фото: Instagram Максима Галкина
Детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой, двойняшкам Гарри и Лизе 18 сентября исполнилось семь лет. В 2013 году новость о пополнении в звездном семействе стала для поклонников знаменитой пары полной неожиданностью. Многие даже не сразу в это поверили. Выяснилось, что малышей выносила суррогатная мать, имя которой супруги держат в тайне. После рождения детей Алла Борисовна сделала перерыв в карьере и полностью посвятила себя семье.
Алла-Виктория Киркорова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru / Instagram
Филипп Киркоров ведет страницы своих детей в социальной сети, где показывает яркие моменты из жизни сына и дочери, которую назвал в чксть своей бывшей супруги Аллы Пугачевой и мамы Виктории.
Анастасия Харламова
Фото: Instagram Кристины Асмус
Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова стал неприятной неожиданностью для поклонников пары. «Всю ночь ревела перед 1 сентября... Смотрела фото дочки с самого рождения и офигевала как быстро летит время... Но больше оттого, что я таааааак мечтала отвести Настю за руку в первый класс!!! Я так долго ждала этот день.... Мне кажется несколько лет ждала ))) Готовилась и переживала... Но давние и жесткие обязательства не дали мне этого сделать», — рассказала актриса.
Надежда Пескова и Александра Жулина
Фото: Starface
«Моя балеринка! Тренировки в удовольствие (не всегда конечно), занятия с улыбкой и танец с душой, такому принципу придерживается наш педагог по балету, что мне лично очень импонирует, а Надюше нравятся сами занятия и танцы», — подписала Татьяна Навка фото дочери Надежды. Также у олимпийской чемпионки есть дочь Александра, решившая стать певицей.
Клавдия Земцова
Фото: Instagram Кристины Орбакайте
Кристина Орбакайте недавно поделилась в блоге несколькими фотографиями с подросшей дочерью Клавдией. Напомним, певица — мама троих детей. У певицы есть 29-летний сын Никита от Владимира Преснякова, 22-летний сын Дени от Руслана Байсарова, а единственную дочь Клавдию Кристина родила в 2012 году от Михаила Земцова.
Соня Киперман
Фото: Instagram Веры Брежневой
Дочь-копия Веры Брежневой недавно примерила соблазнительный образ. Фотографии певицы, на которых она позирует с дочерью Соней, неизменно собирают сотни комментариев о том, что они «прямо как сестры». Еще больший эффект производят совместные выходы в свет этих ярких блондинок. В последнее время Соня начала публиковать в соцчетях такие эффектные фотографии, что нам хочется посоветовать Константину Меладзе взять ее в новый состав группы «ВИА Гра».
София Налчаждиоглу
Фото: Instagram Ани Лорак
Ани Лорак все чаще показывает поклонникам свою дочь Софию от бывшего супруга Мурата Налчаждиоглу.
Полина Жигалкина
Фото: Instagram Дарьи Поверенновой
Полина Жигалкина — дочь актрисы Дарьи Поверенновой и режиссера Александра Жигалкина — недавно похвасталась свежим рисунком на теле. Девушка очень похожа на свою мать.
Татьяна Орлова
Фото: Instagram Ирины Пеговой
Ирина Пегова недавно поделилась с поклонниками совместным снимком со своей единственной дочерью Татьяной, которую родила в 2006 году от актера Дмитрия Орлова. Поклонники отметили, что на снимке, опубликованном в микроблоге актрисы, мама и дочь выглядят очень похожими и девочка растет невероятной красавицей. Большие голубые глаза, задорная улыбка и ямочки на щечках очаровали фанатов, которые не скупились на комплименты и восторженные отзывы.
Елизвета Хорошилова и Белла Месхи
Фото: Instagram Екатерины Климовой
Дочь одной из самых красивых актрис российского кинематографа Екатерины Климовой Елизавета с каждым днем становится все более похожей на свою знаменитую маму, поклонники которой с интересом следят за яркой девушкой. Также у знаменитости подрастает дочь Белла от экс-супруга Гелы Месхи.
Оливия Гейхман
Фото: Instagram Кети Топурии
Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия является одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса и мамой 4-летней дочери Оливии, которую она родила от бывшего супруга Льва Гейхмана.
Таисия Телегина
Фото: Instagram Пелагеи
Пелагея в 2019-м развелась с хоккеистом Иваном Телегиным, от которого у нее есть 3-летняя дочь Таисия.
Василиса Володина и дочки
Фото: Instagram Василисы Володиной
У известного астролога и бывшей ведущей шоу «Давай поженимся!» есть 19-летняя дочь Виктория. Сходство Василисы и Виктории поразительно: овал лица, улыбка, глаза – девушке все досталось от матери.
Александра Сергеева
Фото: Instagram Елены Темниковой
Бывшая участница группы Serebro Елена Темникова растит пятилетнюю дочь Александру от супруга Дмитрия, которая с каждым годом становится все больше на нее похожей.
Алиса Юнусова
Фото: Instagram Тимати
Алиса Юнусова — шестиялетняя дочь рэпера Тимати иего бывшей девушки, 2-й вице-мисс России 2012 года Алены Шишковой.
Вероника Проскурякова
Фото: Instagram Юлии Проскуряковой
Юлия Проскурякова мечтала стать певицей, но, познакомившись с известным музыкантом Игорем Николаевым, решила посвятить себя семье. Она продолжает время от времени выпускать песни и выступать, но главными занятиями в ее жизни остаются воспитание дочери Вероники и работа музой для мужа в режиме «24/7».
Симба Сивова
Фото: Instagram Нюши
Нюша и ее супруг Игорь Сивов стали родителями в начале ноября 2018 года: на свет появилась их дочка Симба. В интервью певица призналась, что ее супруга пришлось буквально уговаривать присутствовать при родах, но в итоге он ни капли не пожалел о своем решении: «Он благодарил меня за то, что я настояла на своем. Ведь рождение ребенка, появление новой души в этом мире — невероятное чудо. Муж говорит, что испытывал совершенно новые для себя эмоции. Ну а мне очень помогло его присутствие, то, что он держал меня за руку и просто был рядом».
Евангелина Левандовская
Фото: Instagram Светланы Лободы
У Светланы Лободы подрастают две дочери — 9-летняя Ангелина от танцора Евгения Царя и 2-летняя Тильда, отцом которой, по слухам, является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Фото: instagram
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