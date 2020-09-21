Иван Ургант поздравил подросшую дочь с 5-летием и показал ее очень милое фото

«Ура! Поздравляю», «Поздравляю вас, прекрасные», «Поздравляю с именинницей. Вот сколько фотографий видела, всегда такие атмосферные, словно родом из СССР», «С днем рождения, красивая девочка», «Папин цветочек», «Папина копия», «Как ваши девочки похожи на Вас, Иван», - обсуждают друзья и поклонники.

Всего в семье у Ивана Урганта три дочери. Третья, Эрика (она уже взрослая и живет отдельно от родителей в США), несмотря на внешнее сходство с Иваном, - дочь Натальи от первого брака. Также у супруги Ивана Урганта от первого брака есть сын Нико.

Редакция Passion.ru поздравляет семью с праздником!