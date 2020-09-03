Экстремально короткие шорты и сверкающий топ: дочь певицы Славы отличилась на премии «ЖАРА Kids Awards»

Отметим, что в первой церемонии вручения премии «ЖАРА Kids Awards» приняли участие дети и подростки из разных уголков страны. В течение трех лет ЖАРА ТВ получало огромное количество писем, аудио, а также видео-сообщений молодых исполнителей. Ранее на сцене торгового центра проходили детские выступления в рамках проекта «ЖАРА В ВЕГАСЕ», превратившегося в этом году в музыкальную премию.