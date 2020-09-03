Экстремально короткие шорты и сверкающий топ: дочь певицы Славы отличилась на премии «ЖАРА Kids Awards»
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Уже четвертый год на сцене торгового-развлекательного центра Vegas Крокус Сити проходят детские выступления в рамках проекта «ЖАРА В ВЕГАСЕ». На этот раз впервые была проведена музыкальная премия «ЖАРА Kids Awards», одной из звезд которой стала 21-летняя дочь певицы Славы Александра Морозова, недавно начавшая покорять шоу-бизнес.
Девушка, выступающая под псевдонимом Мамина дочь, появилась на мероприятии в весьма смелом образе. Фотографам Александра позировала в сверкающем топе с глубоким декольте, экстремально коротких шортах и черных ботфортах.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Ведущей церемонии стала Юлия Барановская, появившаяся на красной дорожке вместе с 14-летним сыном Артемом и 12-летней дочерью Яной.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Певец и вице-президент группы компаний Crocus Group Эмин Агаларов появился на премии вместе с 11-летним сыном Али, который представил свой первый хит «Еду на капоте». В числе гостей премии также были замечены певицы Зара и Согдиана, экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер, блогер и музыкант DAVA, участница шоу «Главная сцена» и «Новая волна» Люся Чеботина и многие другие.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Отметим, что в первой церемонии вручения премии «ЖАРА Kids Awards» приняли участие дети и подростки из разных уголков страны. В течение трех лет ЖАРА ТВ получало огромное количество писем, аудио, а также видео-сообщений молодых исполнителей. Ранее на сцене торгового центра проходили детские выступления в рамках проекта «ЖАРА В ВЕГАСЕ», превратившегося в этом году в музыкальную премию.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
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