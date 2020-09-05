Ирина Пегова показала подросшую красавицу-дочь от Дмитрия Орлова

Ирина Пегова поделилась с поклонниками совместным снимком со своей единственной дочерью Татьяной, которую родила в2006 году от актера Дмитрия Орлова. В 2011 году пара развелась и с тех пор Ирина решила не оформлять больше отношения, все свое время посвящая воспитанию дочери.

Поклонники отметили, что на снимке, опубликованном в микроблоге актрисы, мама и дочь выглядят очень похожими и девочка растет невероятной красавицей. Большие голубые глаза, задорная улыбка и ямочки на щечках очаровали фанатов, которые не скупились на комплименты и восторженные отзывы. «Завтрак на дереве! Почти на траве!», - душевно подписала фотографию с наследницей Ирина.