«Всю ночь ревела перед 1 сентября»: Кристина Асмус - о том, почему ее дочь провожал в первый класс папа
Фото: Instagram Кристины Асмус
Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова стал неприятной неожиданностью для поклонников пары. Тот факт, что их общая первоклашка-дочь пошла в школу только с папой - добавил разговоров о том, что девочка живет с ним, а маме, возможно, даже не разрешают видеться с ней. «Похудевший Харламов без Асмус отвел дочь в первый класс», «"Асмус на дочь забила?": Харламов в шортах в одиночку привел дочь на 1 сентября», «"Всю ночь ревела": Кристину Асмус разлучили с дочерью», - пугают Интернет-издания заголовками. В своем блоге мама девочки рассказала, как все было на самом деле.
«Всю ночь ревела перед 1 сентября... Смотрела фото дочки с самого рождения и офигевала как быстро летит время... Но больше оттого, что я таааааак мечтала отвести Настю за руку в первый класс!!! Я так долго ждала этот день.... Мне кажется несколько лет ждала ))) Готовилась и переживала... Но давние и жесткие обязательства не дали мне этого сделать», - пояснила Кристина.
Договориться с работодателем не удалось: «Что мы только с командой не думали, не крутили, как мы только не ругались, но съемку не в Москве перенести оказалось просто невозможно... Даже с катастрофическими штрафами... В общем, делали прическу и выбирали букет по FaceTime между моими кадрами», - посетовала она.
О своем твердом намерени развестись Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили чуть больше двух месяцев назад. Они сообщили, что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват, — и поделились надеждой сохранить теплые дружеские отношения во благо общей дочки Анастасии. И мама, и папа девочки с удовольствием посвящают время ей.
Фото и видео: Instagram/@asmuskristina
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!