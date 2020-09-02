«Всю ночь ревела перед 1 сентября»: Кристина Асмус - о том, почему ее дочь провожал в первый класс папа

Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова стал неприятной неожиданностью для поклонников пары. Тот факт, что их общая первоклашка-дочь пошла в школу только с папой - добавил разговоров о том, что девочка живет с ним, а маме, возможно, даже не разрешают видеться с ней. «Похудевший Харламов без Асмус отвел дочь в первый класс», «"Асмус на дочь забила?": Харламов в шортах в одиночку привел дочь на 1 сентября», «"Всю ночь ревела": Кристину Асмус разлучили с дочерью», - пугают Интернет-издания заголовками. В своем блоге мама девочки рассказала, как все было на самом деле.

«Всю ночь ревела перед 1 сентября... Смотрела фото дочки с самого рождения и офигевала как быстро летит время... Но больше оттого, что я таааааак мечтала отвести Настю за руку в первый класс!!! Я так долго ждала этот день.... Мне кажется несколько лет ждала ))) Готовилась и переживала... Но давние и жесткие обязательства не дали мне этого сделать», - пояснила Кристина.