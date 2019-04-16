«Как близнецы»: в Сети обсуждают поразительное сходство Василисы Володиной с дочерью

Накануне известная телеведущая и астролог Василиса Володина отметила 45-летие. Ее дочь – 18-летняя Виктория опубликовала в Instagram фотографию, на которой она и мать выглядят очень похоже. Девушка подписала снимок лаконично: «Мое все».
Сходство Василисы и Виктории поразительно: овал лица, улыбка, глаза – девушке все досталось от матери. Такую похожесть заметили и подписчики Виктории.
«Дорогая Василиса, поздравляем Вас с днем рождения, Будьте счастливы!», «Как вы похожи, просто прелесть», «Вы с мамой очень похожи. И очаровательно красивы», «Обе красотки. С Днем рождения, Василиса! Здоровья, благополучия и процветания!» - написали поклонники таланта Василисы (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Известность пришла к Володиной с участием в мегапопулярном шоу «Давай поженимся!». На программе она уже 11 лет предсказывает совместимость женихов и невест и пророчит их будущее. Правда, ей пришлось сделать небольшой перерыв на время недолгого декрета. В январе 2015 года в семье Володиных родился сын Слава. На это время ее в проекте заменила другой известный астролог Тамара Глоба.
Василиса Володина стала настолько популярной, что попасть к ней на прием можно, только записавшись за несколько месяцев вперед. Индивидуальная консультация астролога стоит от 140 до 300 тысяч рублей.
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Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ Красный квадрат