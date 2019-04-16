«Как близнецы»: в Сети обсуждают поразительное сходство Василисы Володиной с дочерью

Василиса Володина стала настолько популярной, что попасть к ней на прием можно, только записавшись за несколько месяцев вперед. Индивидуальная консультация астролога стоит от 140 до 300 тысяч рублей.

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ Красный квадрат