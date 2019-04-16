logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Как близнецы»: в Сети обсуждают поразительное сходство Василисы Володиной с дочерью

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Василиса Володина отметила 45-летие

Фото: Instagram
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Виктория опубликовала фотографию в честь дня рождения мамы.

Накануне известная телеведущая и астролог Василиса Володина отметила 45-летие. Ее дочь – 18-летняя Виктория опубликовала в Instagram фотографию, на которой она и мать выглядят очень похоже. Девушка подписала снимок лаконично: «Мое все».

Моё всё💘

Публикация от VOLODINA VICTORIA (@victoria__volodina)

Сходство Василисы и Виктории поразительно: овал лица, улыбка, глаза – девушке все досталось от матери. Такую похожесть заметили и подписчики Виктории.

«Дорогая Василиса, поздравляем Вас с днем рождения, Будьте счастливы!», «Как вы похожи, просто прелесть», «Вы с мамой очень похожи. И очаровательно красивы», «Обе красотки. С Днем рождения, Василиса! Здоровья, благополучия и процветания!» - написали поклонники таланта Василисы (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Известность пришла к Володиной с участием в мегапопулярном шоу «Давай поженимся!». На программе она уже 11 лет предсказывает совместимость женихов и невест и пророчит их будущее. Правда, ей пришлось сделать небольшой перерыв на время недолгого декрета. В январе 2015 года в семье Володиных родился сын Слава. На это время ее в проекте заменила другой известный астролог Тамара Глоба.

Василиса Володина стала настолько популярной, что попасть к ней на прием можно, только записавшись за несколько месяцев вперед. Индивидуальная консультация астролога стоит от 140 до 300 тысяч рублей.

А вы верите в предсказания по звездам?

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ Красный квадрат

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
Ольга Бузова высмеяла Дмитрия Тарасова, а он опубликовал нежное фото с новой женой
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
5-летняя дочь делает замечания Максиму Галкину: «Папа, не чуди, говори нормально»
«Слишком горячая»: пользователи Сети обсуждают смелое фото Светланы Лободы
«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой