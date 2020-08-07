Поклонники восхищаются подросшей дочерью Кристины Орбакайте: «Клавдия становится необычайной красоткой»

Поклонники восхищены красотой восьмилетней дочери Орбакайте: «Как сестрёнки!!!», «Клавдия взрослеет, очень красивая девочка!», «Клавдия становится необычайной красоткой!», «Какая приятная девочка, маленькая Кристина, точно!!!!», «Удивила! Не узнала!», «Красивые девочки!!! Мама и доченька!!!», «Какие вы обе красавицы. Девочки-девочки», «Как похожа на маму , красивая семья», «Доча прелесть и мама умница», «Какая красивая доченька», «Дочка супер. С каждым годом становится все краше», «Красивые!!!Мамина доча!!!! Счастья вам!», «Очень красивая доченька!», «Как же Клавочка на вас похожа, две красавицы», «Доченька супер, красавица, похожа на Вас».

Напомним, 49-летняя Кристина Орбакайте — мама троих детей. У певицы есть 29-летний сын Никита от Владимира Преснякова, 22-летний сын Дени от Руслана Байсарова, а единственную дочь Клавдию Кристина родила в 2012 году от Михаила Земцова.