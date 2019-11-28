Мамин взгляд, смех, непосредственность: в Сети обсуждают подросшую дочь Пелагеи

«Тася с Крестной на европейской премьере шоу CRYSTAL в Лужниках», — пояснила она.

«Аааа милашка», «Куколка», «Тася — просто милейший ребенок», «Она наверное, твоя копия в детстве! Девочка - солнышко», «Мамина радость!) Она так похожа на вас просто сказка», «Она ж ваша Копия», «Сладкая девочка..!!! А взгляд-то....мамочкин», «Мамин смех и непосредственность», «Пойдем домой! Голос очень на мамин похож», «Такое же Солнышко как и мама», «Какое чудо, я не могуу», — обсуждают в комментариях.