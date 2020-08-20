Мимими дня: Ани Лорак и ее подросшая дочь вместе занялись вейкбордингом

Несколько дней назад Ани Лорак и ее подросшая дочь улетели в Грецию, где в компании друга семьи - Филиппа Киркорова - они наслаждаются морем, солнцем, а теперь еще и занимаются вейкбордингом.

«Впервые в жизни встала на доску! Так круто! Непередаваемые эмоции и адреналин! А самое главное - победа над собой», - поделилась Ани ярким видеороликом с подписчиками своего Instagram.

В кадре певица и ее 9-летняя дочь София рассекают волны, следуя за лодкой, на которой сидит с камерой их звездный друг.