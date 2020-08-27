Розовый «ежик», массивные цепи и гитара: дочь Глюк'оZы в дерзком образе появилась на обложке журнала

«Лида очень много экспериментирует со своей внешностью. И вот это моя ахиллесова пята, потому что все время боюсь, что она может навредить своему здоровью. Лидуся то проколет ухо, то сделает на пальце татуировку, то пострижется налысо… Честно скажу, не все эксперименты дочки мне легко даются. Но я стараюсь просто оберегать ее, чтобы Лида не навредила себе, но смогла попробовать себя в разных направлениях, осуществить мечты. То, каким я хочу видеть своего ребенка, — это только мое восприятие. А моя задача как мамы — любить, помогать и оберегать от по-настоящему страшных вещей», — поделилась Наталья в интервью для издания.