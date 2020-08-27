Розовый «ежик», массивные цепи и гитара: дочь Глюк'оZы в дерзком образе появилась на обложке журнала
Фото: Instagram Глюк'оZы
Глюк'оZа и ее 13-летняя дочь Лидия от супруга, бизнесмена Александра Чистякова появлились на обложке журнала «Телепрограмма». Позировала наследница популярной артистки, записывающая песни под псевдонимом LIDUS, в дерзком образе: с розовым «ежиком» на голове, массивными цепями на шее, в скейтерских кедах и с гитарой в руках.
Фото: Instagram Глюк'оZы
«Лида очень много экспериментирует со своей внешностью. И вот это моя ахиллесова пята, потому что все время боюсь, что она может навредить своему здоровью. Лидуся то проколет ухо, то сделает на пальце татуировку, то пострижется налысо… Честно скажу, не все эксперименты дочки мне легко даются. Но я стараюсь просто оберегать ее, чтобы Лида не навредила себе, но смогла попробовать себя в разных направлениях, осуществить мечты. То, каким я хочу видеть своего ребенка, — это только мое восприятие. А моя задача как мамы — любить, помогать и оберегать от по-настоящему страшных вещей», — поделилась Наталья в интервью для издания.
Напомним, не так давно старшая дочь певицы Глюк’oZы и бизнесмена Александра Чистякова отметила 13-й день рождения. В новый для себя год Лида вошла с ярким «ежиком» на голове и необычным блогом в Instagram. Позже оказалось, что у нее есть еще одно альтер-эго. Судя по всему, Лида решила повторить путь своей мамы — уже два года она поет, скрываясь под мультяшным персонажем LIDUS.
Фото: Instagram
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