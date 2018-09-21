Первый юбилей, счастливые улыбки и штат прислуги: самые забавные фото Лизы и Гарри Галкиных

За пару лет Лиза и Гарри Галкины стали почти так же популярны, как и их знаменитые родители. Прославились они благодаря тому, что Галкин и Пугачева регулярно публикуют в соцсетях фотографии и видео с ними, а также появляются с ними на светских мероприятиях.
Пятилетие двойняшек Максим Галкин и Алла Пугачева отметили с размахом. На торжестве по случаю дня рождения малышей было море воздушных шаров, задорные танцы, файер-шоу и, конечно, звездные гости. «Желаю вам, Гарик и Лиза, и всем детишкам прекрасного далёка! Будьте счастливы!» — подписал видео с праздника в своем Instagram юморист.
Поздравляем Лизу и Гарри Галкиных с первым юбилеем и предлагаем посмотреть самые милые и забавные фотогорфии с именинниками.
Фото: globallookpress, instagram