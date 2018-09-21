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Первый юбилей, счастливые улыбки и штат прислуги: самые забавные фото Лизы и Гарри Галкиных

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Детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой, двойняшкам Гарри и Лизе 18 сентября исполнилось пять лет. Тогда, в 2013 году новость о пополнении в звездном семействе стала для поклонников знаменитой пары полной неожиданностью. Многие даже не сразу в это поверили. Выяснилось, что малышей выносила суррогатная мать, имя которой супруги держат в тайне. После рождения детей Алла Борисовна сделала перерыв в карьере и полностью посвятила себя семье. Недавно Пугачева снова начала выходить в свет, выступать и призналась, что благодаря Лизе и Гарри обрела вторую молодость и теперь чувствует себя счастливой, как никогда.

За пару лет Лиза и Гарри Галкины стали почти так же популярны, как и их знаменитые родители. Прославились они благодаря тому, что Галкин и Пугачева регулярно публикуют в соцсетях фотографии и видео с ними, а также появляются с ними на светских мероприятиях.

Пятилетие двойняшек Максим Галкин и Алла Пугачева отметили с размахом. На торжестве по случаю дня рождения малышей было море воздушных шаров, задорные танцы, файер-шоу и, конечно, звездные гости. «Желаю вам, Гарик и Лиза, и всем детишкам прекрасного далёка! Будьте счастливы!» — подписал видео с праздника в своем Instagram юморист.

Поздравляем Лизу и Гарри Галкиных с первым юбилеем и предлагаем посмотреть самые милые и забавные фотогорфии с именинниками.

Фото: globallookpress, instagram

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