Первый юбилей, счастливые улыбки и штат прислуги: самые забавные фото Лизы и Гарри Галкиных

Детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой, двойняшкам Гарри и Лизе 18 сентября исполнилось пять лет. Тогда, в 2013 году новость о пополнении в звездном семействе стала для поклонников знаменитой пары полной неожиданностью. Многие даже не сразу в это поверили. Выяснилось, что малышей выносила суррогатная мать, имя которой супруги держат в тайне. После рождения детей Алла Борисовна сделала перерыв в карьере и полностью посвятила себя семье. Недавно Пугачева снова начала выходить в свет, выступать и призналась, что благодаря Лизе и Гарри обрела вторую молодость и теперь чувствует себя счастливой, как никогда.