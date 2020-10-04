Дарья Мороз показала поклонникам подросшую дочь от Константина Богомоова

Подписчики удивляются тому, как быстро выросла дочь Дарьи Мороз и Константина Богомлова. Многие находят, что девочка очень похожа на звездного отца: «Какая взрослая и стильная дЭвушка», «Доця, копия папы!!!», «Даша, какая уже дочура взрослая, всего Вам самого доброго», «Девушки, вы прекрасны», — оставляют комментарии поклонники актрисы.

Сейчас Дарья Мороз не замужем. В 2010 году она стала женой режиссера Константина Богомолова. Этот брак был для Дарьи вторым и принес творческой семье пополнение — на свет появилась дочь Анна. Супруги прожили вместе 8 лет, но в итоге развелись. Недавно Мороз заподозрили в романе с коллегой Игорем Верником. Актриса опубликована в своем Инстаграм несколько трогательных фото с актером, что тут же стало поводом для новых слухов. Тем не менее, похоже, данный роман не подтвердился. Чуть раньше Дарья призналась, что у нее есть любимый человек, но его имени она не раскрыла. Ее бывший муж Константин Богомолов сегодня состоит в браке с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак.