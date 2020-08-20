«Папина модница»: 8-летняя дочь Филиппа Кирокорова похвасталась стильным образом со шляпкой
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином отдыхает в Греции, где к ним присоединились Ани Лорак с дочерью Софией. Знаменитости в Instagram публикуют фотографии с загорелыми лицами и делятся с подписчиками эмоциями от отпуска на морском побережье.
Филипп Киркоров ведет страницы своих детей в социальной сети, где показывает яркие моменты из жизни сына и дочери. «Греческий шопинг», — подписал поп-король снимок, на котором его 8-летняя дочь демонстрирует стильный летний образ со шляпкой.
«Прелесть», «Какая хорошая девочка, я так люблю смотреть на нее, как будто это мое родное существо. Дай бог ей счастья и всего хорошего в этой жизни», «Ой, какая красотка», «Маленькая модница», «Красоты много не бывает», «Папина модница», «Какая стильная девочка», — похвалили Аллу-Викторию в комментариях.
Филипп Киркоров впервые стал отцом в ноябре 2011 года, когда родилась его дочь, а меньше чем через год у артистка родился сын Мартин (в июне 2012 года). Обоих детей Киркорову выносили суррогатные матери.
Фото и видео: Instagram Филиппа, Мартина и Аллы-Виктории Киркоровых, Ани Лорак, Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
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