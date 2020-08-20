«Папина модница»: 8-летняя дочь Филиппа Кирокорова похвасталась стильным образом со шляпкой

Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином отдыхает в Греции, где к ним присоединились Ани Лорак с дочерью Софией. Знаменитости в Instagram публикуют фотографии с загорелыми лицами и делятся с подписчиками эмоциями от отпуска на морском побережье.

Филипп Киркоров ведет страницы своих детей в социальной сети, где показывает яркие моменты из жизни сына и дочери. «Греческий шопинг», — подписал поп-король снимок, на котором его 8-летняя дочь демонстрирует стильный летний образ со шляпкой.