Дочь-копия Веры Брежневой примерила соблазнительный образ: «Обаяшка»
Фото: @ververa / Instagram
В начале октября дочь-копия Веры Брежневой устроила эффектную домашнюю фотосессию в США. Прервав учебу Соня придумала необычный образ для новых снимков — девушка надела черный топ и велосипедки, поверх которого надела кожаный жакет цвета карамели. К образу девушка подобрала минималистичные аксессуары — серебряные и плетеные браслеты. Несколько пленочные кадров Соня разместила на своей странице в Instagram, загадочно подписав их: «В твоем жакете». Блондинистые пряди девушка собрала в растрепанный пучок, показав острые скулы.
Фолловеры остались в восторге от эффектных фотографий Сони и написали восторженные комментарии в Сети: «Обаяшка, соблазняшка, такая хорошенькая», «Милашка», «ВАУ», «Из России с любовью». Внимательные поклонники не могли, оставить без внимания невероятное сходство Сони Киперман и ее звездной мамы Веры Брежневой: «Цветет цветок день ото дня», «Копия!».
Напомним, что Соня живет и учится в США. Недавно старшая дочь Веры Брежневой встретила за границей бойфренда. В своем блоге девушка поделилась сделанным в новогоднюю ночь селфи. «Самый счастливый Новый год», — написала она. Бойфренда 19-летней дочери Веры Брежневой зовут Мэтт Кеннон, сейчас они оба живут в США. Мама девушки не против такого союза, хотя и считает, что в таком возрасте любовь это скорее приятное времяпрепровождение, чем что-то серьезное.
А тебе понравилось новое фото Сони Киперман? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: Instagram
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