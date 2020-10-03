Дочь-копия Веры Брежневой примерила соблазнительный образ: «Обаяшка»

Напомним, что Соня живет и учится в США. Недавно старшая дочь Веры Брежневой встретила за границей бойфренда. В своем блоге девушка поделилась сделанным в новогоднюю ночь селфи. «Самый счастливый Новый год», — написала она. Бойфренда 19-летней дочери Веры Брежневой зовут Мэтт Кеннон, сейчас они оба живут в США. Мама девушки не против такого союза, хотя и считает, что в таком возрасте любовь это скорее приятное времяпрепровождение, чем что-то серьезное.

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