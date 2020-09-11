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«Моя балеринка»: Татьяна Навка показала подросшую дочь и назвала список ее увлечений

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Татьяна Навка

Фото: Instagram Татьяны Навки

6-летняя Надя Пескова восхитила маму своей царской осанкой.

Фото с урока танцев 6-летней Нади Песковой растрогало ее маму.

«Моя балеринка! Тренировки в удовольствие (не всегда конечно), занятия с улыбкой и танец с душой, такому принципу придерживается наш педагог по балету, что мне лично очень импонирует, а Надюше нравятся сами занятия и танцы», - похвасталась она.

«Каждый год осенью начинается открытие театрального сезона, а у нас открытие своего - всесторонне развивающего: иностранные языки, тренировки, балет, музыка, занятия, посещение музеев и театров», - описала она насыщенную жизнь Нади.

«Красотка», «Какая грациозная, нежная девочка», «Девочка прелесть», «Еще одна звездочка подрастает», «Балерина замечательная», «Осанка какая профессиональная», «Умничка Надюша! Вытянулась, подросла», «Девочка чудо, будущая Звезда! Трудяга, как и родители», - восхитились подписчики блога фигуристки.

Фото и видео: Instagram/@tatiana_navka

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