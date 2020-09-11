«Моя балеринка»: Татьяна Навка показала подросшую дочь и назвала список ее увлечений

«Каждый год осенью начинается открытие театрального сезона, а у нас открытие своего - всесторонне развивающего: иностранные языки, тренировки, балет, музыка, занятия, посещение музеев и театров», - описала она насыщенную жизнь Нади.

«Красотка», «Какая грациозная, нежная девочка», «Девочка прелесть», «Еще одна звездочка подрастает», «Балерина замечательная», «Осанка какая профессиональная», «Умничка Надюша! Вытянулась, подросла», «Девочка чудо, будущая Звезда! Трудяга, как и родители», - восхитились подписчики блога фигуристки.