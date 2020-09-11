«Моя балеринка»: Татьяна Навка показала подросшую дочь и назвала список ее увлечений
Фото: Instagram Татьяны Навки
Фото с урока танцев 6-летней Нади Песковой растрогало ее маму.
«Моя балеринка! Тренировки в удовольствие (не всегда конечно), занятия с улыбкой и танец с душой, такому принципу придерживается наш педагог по балету, что мне лично очень импонирует, а Надюше нравятся сами занятия и танцы», - похвасталась она.
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Моя балеринка🥰😇 Каждый год осенью начинается открытие театрального сезона, а у нас открытие своего - всесторонне развивающего: иностранные языки, тренировки, балет, музыка, занятия, посещение музеев и театров 😉😁 Тренировки в удовольствие (не всегда конечно)😜, занятия с улыбкой и танец с душой, такому принципу придерживается наш педагог по балету, что мне лично очень импонирует, а Надюше нравятся сами занятия и танцы! 👼🧚♀️ #ТатьянаНавка #НадеждаПескова #яблокоотяблони #матьидочь #балет #осень #тренировки #занятия #грация #пластика #юнаямиссграция
«Каждый год осенью начинается открытие театрального сезона, а у нас открытие своего - всесторонне развивающего: иностранные языки, тренировки, балет, музыка, занятия, посещение музеев и театров», - описала она насыщенную жизнь Нади.
«Красотка», «Какая грациозная, нежная девочка», «Девочка прелесть», «Еще одна звездочка подрастает», «Балерина замечательная», «Осанка какая профессиональная», «Умничка Надюша! Вытянулась, подросла», «Девочка чудо, будущая Звезда! Трудяга, как и родители», - восхитились подписчики блога фигуристки.
Фото и видео: Instagram/@tatiana_navka
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