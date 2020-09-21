Проскурякова, Брухунова и другие женщины, прославившиеся после свадьбы со знаменитостями

Супруга Олега Газманова Марина заявляет, что быть женой — это очень ответственное и важное занятие. Она с удовольствием исполняет роль хранительницы очага, музы и любимой женщины знаменитого артиста, а также раздает советы другим о том, как поддерживать с мужем идеальные отношения в своем популярном блоге: «Ирина Хакамада дала рецепт хороших отношений надолго: самоизоляция друг от друга во время, разошлись на время даже в разные углы, побыть самим с собой и на крыльях любви вернулись, соскучившись. И будет чмоки чмоки вам. У нас так и было: гастроли, расставания, встречи с восторгом. Сейчас гастролей временно нет (но я продолжаю практиковать встречи — расставания, возможность есть, углов много. Так соскучиваемся, что как первый раз встретились... А если дышать друг другу всегда в лицо, то как Ирина сказала, можно заболеть корононенавистью. Давать свободу друг другу от себя — хорошая семейная практика, крепких, долгих, влюбленных отношений! Отправьте себя в кругосветку своих желаний одну и вернитесь наполненная в семью. Передых, перерыв, новые впечатления от себя самой... он вас обязательно дождется или вы его дождитесь, но разлука добавит огня».

Татьяна Брухунова