Проскурякова, Брухунова и другие женщины, прославившиеся после свадьбы со знаменитостями
Фото: Instagram Юлии Проскуряковой
Юлия Проскурякова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Юлия Проскурякова мечтала стать певицей, но, познакомившись с известным музыкантом Игорем Николаевым, решила посвятить себя семье. Она продолжает время от времени выпускать песни и выступать, но главными занятиями в ее жизни остаются воспитание дочери Вероники и работа музой для мужа в режиме «24/7». При этом у Юлии есть тысячи поклонников, которые следят за ней и пишут многочисленные комплименты в ее Instagram.
Марина Газманова
Фото: Instagram Марины Газмановой
Супруга Олега Газманова Марина заявляет, что быть женой — это очень ответственное и важное занятие. Она с удовольствием исполняет роль хранительницы очага, музы и любимой женщины знаменитого артиста, а также раздает советы другим о том, как поддерживать с мужем идеальные отношения в своем популярном блоге: «Ирина Хакамада дала рецепт хороших отношений надолго: самоизоляция друг от друга во время, разошлись на время даже в разные углы, побыть самим с собой и на крыльях любви вернулись, соскучившись. И будет чмоки чмоки вам. У нас так и было: гастроли, расставания, встречи с восторгом. Сейчас гастролей временно нет (но я продолжаю практиковать встречи — расставания, возможность есть, углов много. Так соскучиваемся, что как первый раз встретились... А если дышать друг другу всегда в лицо, то как Ирина сказала, можно заболеть корононенавистью. Давать свободу друг другу от себя — хорошая семейная практика, крепких, долгих, влюбленных отношений! Отправьте себя в кругосветку своих желаний одну и вернитесь наполненная в семью. Передых, перерыв, новые впечатления от себя самой... он вас обязательно дождется или вы его дождитесь, но разлука добавит огня».
Татьяна Брухунова
Фото: Instagram Татьяны Брухуновой
Пару лет назад одной из главных новостей шоу-бизнеса было сообщение о том, что известный российский юморист Евгений Петросян разводится с супругой и коллегой Еленой Степаненко после 33 лет брака. Позднее стало известно, что Петросян оставил супругу ради нового романа со своей 29-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой. Буквально за несколько месяцев Татьяна превратилась из мало кому известной девушки в героиню таблоидов. Недавно Брухунова и Петросян снова привлекли внимание общественности к своей паре, объявив о рождении сына.
Полина Диброва
Фото: Instagram Полины Дибровой
Победительница различных конкурсов красоты и многодетная мама Полина Диброва не перестает публично рассказывать о том, какой замечательный муж и отец ее супруг, телеведущий Дмитрий Дибров, которому она родила троих сыновей. Полина выходит в свет, растит детей, занимается собственным женским клубом и уверяет, что прекрасно чувствует себя за мужем, которому доверяет и которого уважает.
Ольга Крутая
Фото: Instagram Ольги Крутой
Игорь и Ольга Крутые счастливы в браке более двадцати пяти лет. В 2003 году у супругов родилась дочь Александра. Вот уже много лет Ольга поддерживает супруга во всех начинаниях, сопровождает его на светских мероприятиях, занимается собственным бизнесом, ведет популярную страницу в Instagram.
Оксана Самойлова
Фото: Instagram Оксаны Самойловой
Супруга Джигана Оксана Самойлова сумела успешно монетизировать свой статус жены известного артиста. Она стала блогером-миллиоником, открыла косметологическую клинику, занялась разработкой фитнес-приложения и запуском одежды. Сейчас у Оксаны почти тринадцать миллионов фолловеров в Instagram, а у Джигана — более четырех...
Анастасия Решетова
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
«1-я вице-мисс Россия» 2014 года Анастасия Решетова стала героиней таблоидов и звездой шоу-бизнеса после того, как закрутила роман с рэпером Тимати. Девушка выпустила книгу о сыроедении, открыла салон красоты и занялась выпуском одежды. На сегодняшний день у Решетовой почти четыре миллиона подписчиков в Instagram. Недавно Анастасия и Тимати, у которых подрастает сын Ратмир, объявили о расставании.
Айза Долматова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Бонни и Клайд российского рэпа — Айза и Гуф — оказались на самом деле вовсе не идеальной парой. Пока Алексей тусовался с друзьями и симпатичными девушками, Айза могла часами безрезультатно пытаться дозвониться пропавшему на несколько дней супругу и сидела дома в ожидании, отчаянии и слезах. Наконец в Айзе, которая никак не могла решиться на расставание, появилось и окрепло желание стать самостоятельной и успешной. Она открыла собственную лабораторию стиля, занялась бизнесом и махнула с сыном на Бали, где познакомилась с симпатичным серфером, за которого вышла замуж. Позже снова развелась, закрутила роман с певцом Олегом Майами и стала главной героиней реалити. Правда, она все еще часто вспоминает бывшего супруга и заявляет, что его любит, хотя ее и раздражает, что многие до сих пор называют ее «женой Гуфа».
Мария Погребняк
Фото: Instagram Марии Погребняк
Павел и Мария Погребняки сыграли уже четвертую свадьбу на Мальдивах. Они начали встречаться еще в школе, в 2006 году обвенчались, через несколько лет поженились и сейчас живут счастливо и воспитывают троих детей. Мария теперь занимается выпуском одежды под собственным именем, является основательницей «Онлайн-школы преображения» и ведет Instagram, в котором почти два миллиона подписчиков.
Анастасия Костенко
Фото: Instagram Анастасии Костенко
Анастасия Костенко — еще одна знаменитость, слава к которой пришла благодаря роману с известным мужчиной. Обладательница титула «2-я вице-мисс Россия» и супруга футболиста Дмитрия Тарасова работает моделью и ведущей, является героиней СМИ и ведет популярную страницу в Instagram.
Фото: instagram, eastnews, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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