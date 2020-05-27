Нюша, Ковальчук, Мельникова и другие знаменитости, решившиеся на партнерские роды с мужьями
Фото: Instagram
Нюша и Игорь Сивов
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Нюша и ее супруг Игорь Сивов стали родителями в начале ноября 2018 года: на свет появилась их дочка Симба. В интервью «7 дням» певица призналась, что ее супруга пришлось буквально уговаривать присутствовать при родах, но в итоге он ни капли не пожалел о своем решении: «Он благодарил меня за то, что я настояла на своем. Ведь рождение ребенка, появление новой души в этом мире — невероятное чудо. Муж говорит, что испытывал совершенно новые для себя эмоции. Ну а мне очень помогло его присутствие, то, что он держал меня за руку и просто был рядом».
«Дорогие мужчины, я трижды отец, но впервые решился быть рядом с любимой на этом таинственном событии. Мужики, то, что я увидел и ощутил — это никогда нельзя ощутить в обычной жизни. После этого я уверен ещё больше в одном — женщины — это чудо и их нужно любить, холить и носить на руках. Ни один мужчина не справится с тем, с чем сталкиваются женщины при родах. Берегите своих женщин», — написал муж Нюши в Instagram.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые стали родителями в октябре 2017 года: у них родилась дочь Амелия. Певец сам решил присутствовать на родах. «Я принимал Амелию, видел весь процесс родов и скажу, это самое яркое событие, которое только может быть в жизни мужчины. Если мужчина не видел, как рождается его ребенок, он потерял 80, нет, даже 90% самых важных эмоций в жизни», — заявил Алексей в эфире программы «Судьба человека».
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов
Фото: Starface
Звезда театра и кино Артур Смольянинов женат на актрисе Дарье Мельниковой. В 2015 году пара впервые стала родителями — на свет появился мальчик, которого назвали в честь отца Артуром. В конце 2018 года у супругов родился еще один сын, после чего Смольянинов сделал в Instagram неожиданное признание. Как выяснилось, актер сам принимал роды у любимой супруги: «Я сам из многодетной семьи, у меня сейчас двое детей, которых я буквально сам принимал, у себя дома, пройдя с их мамой весь путь от первой схватки до потуг и рождения».
Анастасия Решетова и Тимати
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В октябре прошлого года в одном из элитных роддомов Москвы модель Анастасия Решетова впервые стала мамой. Для рэпера Тимати этот ребенок стал вторым. На родах присутствовали и будущий отец, и его мама Симона Юнусова. Также Тимати помогал принимать роды и у своей бывшей пассии Алены Шишковой, от которой у него есть дочь Алиса.
«Я не только был в операционной, но еще и принимал роды, можно сказать, ассистировал! По дороге в госпиталь я не только волновался, я раз шесть поменял цвет: зеленый, синий, фиолетовый, красный. У меня даже была идея снимать в принципе весь процесс, но когда я зашел в ординаторскую, то уже не думал об этом», — рассказал артист.
Анна Матисон и Сергей Безруков
Фото: Eastnews
В 2016 году Сергей Безруков и Анна Матисон стали родителями. Девочка, которую назвали Машей, оказалась третьим ребенком артиста: в Санкт-Петербурге у него подрастают двое внебрачных детей — Александра и Иван. Несмотря на это, актер впервые почувствовал себя отцом именно после рождения Маши: он лично присутствовал на родах и поддерживал любимую супругу.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Владимир Пресняков в 2015 году второй раз стал папой — певица Наталья Подольская родила ему сына Артемия. Артист все время находился рядом с супругой и первым взял на руки новорожденного малыша. «Володя поцеловал меня, сел на кровать и просто смотрел на сына. А я сидела рядом и смотрела на него, на Володю, который смотрит на Тему. И слезы катились по щекам от счастья», — рассказала потом Подольская.
Полина и Дмитрий Дибровы
Фото: Starface
Дмитрий Дибров был с супругой Полиной, родившей ему троих сыновей, во время появления каждого малыша на свет. Телеведущий рассказал, что сам перерезал пуповину и никогда не забудет эти потрясающие ощущения.
Виктория и Антон Макарские
Фото: Starface
Виктория и Антон Макарские тринадцать лет пытались стать родителями. Наконец, в 2012 году, на свет появилась их дочка Маша, а в 2015 — сын Иван. «Антон, когда присутствовал на родах, прямо во время операции бегал за занавеску посмотреть, как и что именно там происходит. Все увиденное вызывало у него вместо обморока полный восторг!», — рассказала певица.
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Михаил Земцов присутствовал на родах дочери Клавдии и сам перерезал пуповину. Сильно разволноваться супруг Кристины не успел, так как длились роды всего полчаса. «Все проходило под моим чутким руководством. Рождение ребенка — настоящее испытание для отца, и Миша прошел его на отлично», — рассказала певица.
Елена Подкаминская
Фото: Eastnews
Летом 2017 года звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская родила вторую дочь. Приняв решение не ехать в родильный дом, будущая мама заранее позвала акушера и подготовила бассейн, в котором ей предстояло произвести младенца на свет. Муж, Денис Гущин, находился рядом и был готов поддержать любимую супругу. О процессе и «несчастном случае», который произошел в финале, она рассказала в эфире YouTube-шоу «Пятница с Региной»:
«Я не понимала, почему считают, что в воде легче. Короче, в воде мне было не легче. И текстура какая-то такая, что мне хочется опереться на что-то твердое, а она какая-то жидкая. И я вдруг поняла, что а я не хочу даже может быть. Было так хорошо в один момент, я привстала, а тут Ева — бздынь — и так хорошо пискнула, и все такое, и в то время я держала мужа, а он меня, и уже нельзя было нырять с ребенком. <...>И я кусала, как я не прокусила мужа я не знаю, но я прокусила бассейн. Мне дали Еву, я села с ребенком, а муж с тазиком выгребал, бегал. Это было не скучно, мне понравилось».
Евгений Савин и Дарья Говзич
Фото: Starface
Телеведущий Евгений Савин и певица Дарья Говзич впервые стали родителями прошлым летом. «Это непередаваемое чувство! Я коллекционирую эмоции, запоминаю моменты, которые особенно меня в жизни потрясли. <...> Каждому мужчине советую присутствовать при родах — это просто фантастика, чудо, космос», — поделился Савин в интервью Hello!.
Фото: globallookpress
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