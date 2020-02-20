В Москве состоялась премьера фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в главной роли. В отчетах с мероприятия не все признали повзрослевшую дочь Анастасии Волочковой, которая вышла в свет с нынешней возлюбленной своего отца — Еленой Николаевой. Ариадна Волочкова родилась 23 сентября 2005 года в семье балерины Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина, позже ее родители расстались, но сохранили хорошие отношения. Сейчас Игорь Вдовин встречается с ведущей программы «Утро России» Еленой Николаевой, с ней он познакомился более двух лет назад на форуме по предпринимательству в Подмосковье. Ариадна время от времени выходит в свет с «мачехой», с которой у нее отличные отношения. На этот раз очевидцы также сообщили: они мило общались и держались за руки и выглядели как подруги. А вы помните Ариадну еще малышкой? Или узнали о ее существовании не так давно? Фото и видео: instagram, архивы пресс-службПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!