Тодоренко и домашнее насилие, коронавирус, авария Ефремова и другие скандалы 2020 года
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Регина Тодоренко и домашнее насилие
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В одном из интервью Регина Тодоренко высказалась о домашнем насилии, посчитав женщин главными виновницами возникновения подобных прецедентов: «Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет!». Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?». Уже в другой беседе, в прямом эфире с главным редактором Glamour Иляной Эрднеевой, Регина попыталась оправдаться за сказанное ранее, однако новые слова еще подлили масла в огонь: «Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой». В итоге звезду «Орла и решки» буквально затравили в Сети, лишили звания «Женщины года», с ней начали прекращать сотрудничество крупные компании. Сама Тодоренко уже не раз попросила прощения за свои высказывания, заявила, что «не понимала масштаб трагедии», и пообещала помогать жертвам домашнего насилия.
Пандемия коронавируса
Фото: Depositphotos
Пандемия коронавируса стала самой главной, обсуждаемой, волнующей, наверное, всех проблемой уходящего года. Страны позакрывали свои границы, многие остались без работы, потеряли родственников, лишились жизни... Где-то был объявлен жесткий режим замоизоляции, везде были запрещены массовые мероприяти, всех обязали ходить в медицинских масках и соблюдать необходимые меры предосторожности. Система здравоохранения оказалась под ударом, да и другие сферы не остались без изменений, к которым мало кто был готов. В общем, жизнь уже никогда не будет прежней, но мы очень надеемся, что 2021-й год пройдет не под знаком коронавируса и поводов для тревоги у всех нас станет гораздо меньше.
Авария Михаила Ефремова
Фото: Eastnews
8 сентября состоялось судебное заседание по делу Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, в котором погиб Сергей Захаров. Трагедия случилась в июне, и в течение трех месяцев расследование и судебные слушания превратились в настоящий балаган, благодаря усилиям адвоката обвиняемого Эльмана Пашаева (обо всем можно прочитать в новостях на сайте Passion.ru). Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП. Ближайшие семь с половиной лет актер проведет в колонии общего режима.
Скандальное видео Артема Дзюбы
Фото: Globallookpress / Dmitry Golubovich
Капитан питерского «Зенита» и сборной Росси по футболу Артем Дзюба попал в неприятную, мягко говоря, ситуацию после того, как его интимное видео слили в Сеть. В итоге у спортсмена начались проблемы в карьере. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов принял решение не вызывать Дзюбу на предстоящие сборы и отстранить его от участия в ближайших матчах, тренер клуба «Зенит» Сергей Семак лишил его статуса капитана. Пока злопыхатели осуждали Дзюбу, другие смеялись над нелепой ситуацией, большинство людей, в числе которых были и многочисленные знаменитости поддержали футболиста, заявив, что он не сделал ничего предосудительного и совершенно не должен страдать в профессиональном плане.
Сергей Шнуров против Иосифа Пригожина и «обнищавших» звезд
Фото: Globallookpress / Maksim Konstantinov_ Vadim Tarakanov
Сергей Шнуров и Иосиф Пригожин устроили публичную перепалку. Все началось с того, что продюсер пожаловался на тяжелое финансовое положение музыкантов и представителей других творческих профессий, связанное с пандемией коронавируса. «Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить. В ужасном состоянии сейчас театралы, цирковые деятели, танцоры, музыканты, которые вкладывают огромные состояния в покупку инструментов. Ведь все это делается для зрителей, а когда их нет, билеты не продаются, концерты не проводятся, то есть огромный творческий пласт лишается шансов продолжать свою деятельность», — сказал он в интервью «Вечерней Москве».
Лидер «Ленинграда» отреагировал на заявление, высмеяв в стихах и Пригожина, и его супругу Валерию, и других знаменитостей. «Бедствуете с тетей Лерой? / Из ботвы готовим каши? / Бересту уже едим? Сиротинушки вы наши, / Исхудал совсем поди? / Правду не замажешь ложью, / Ведь артист попал в беду! / Так поможем, люди божьи, / Кто чем может на еду», — написал скандальный артист в Instagram. В итоге противостояние вылилось в публичный некрасивый скандал с обсуждением доходов звезд и простых граждан, переходом на личности и открытыми оскарблениями.
Измена Тарзана Наташе Королевой
Фото: Eastnews
Популярная певица Наташа Королева и ее супруг, известный танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, оказались в центре скандала. Малоизвестная актриса и модель Анастасия Шульженко заявила, что у нее была связь с Тарзаном. Внимание к звездному семейству и обсуждение их личной жизни порядком надоели артисту и он эмоционально признался, что изменил супруге. Сергей Глушко решил поставить жирную точку в скандале с его именем и записал видео, в котором рассказал о том, как все было на самом деле.
«Я не считаю, что мне муж изменил. Тот выброс, который он устроил, я объясняю тем, что он очень эмоциональный и ведет себя как взрослый ребенок. Я не считаю, что это измена, я считаю, что это подстава. Его намеренно вели и подставляли... Я больше за него переживала, что он из-за своей глупости попал в такую ситуацию. Я не оправдываю его, но так сложилась ситуация. <...> Самый жирный его косяк — он привел ее домой. <...> Знаешь, сколько баб за двадцать лет мне звонили и писали о романе с Тарзаном, о беременностях своих», — заявила Наташа Королева в интервью Ксении Собчак.
Black Lives Matter
Фото: Depositphotos
В конце мая 2020 года в США начались протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания офицером полиции Дереком Шовином, который держал колено на его шее в течение почти восьми минут. Фото облетело мир, а Шовин и трое других офицеров, участвовавших в задержании, были позднее арестованы. В течение нескольких дней протесты распространились по всей территории США, уже в июне они прошли более чем в 2000 городов в шестидесяти странах мира. По оценкам специалистов, в летних протестах участвовало от 15 до 26 миллионов американцев. Акции проходили в рамках антирасистского движения Black Lives Matter («Черные жизни важны»), зародившегося в США еще в 2013 году. Усугубило ситуацию то, что время протестов пришлось на пандемию коронавирусной инфекции.
Дональд Трамп и выборы в США
Фото: Globallookpress / Yuri Gripas - Pool Via Cnp
Джо Байден победил на выборах президента США. Действующий глава государства Дональд Трамп обвинял демократов в фальсификации выборов. Он объявил победителем себя и заявил, что будет бороться до конца. Недавно даже появилась информация о том, что Трамп хочет сорвать инаугурацию Байдена, и тайно готовится помешать этому в свойственной ему скандальной и бескопромиссной манере.
Александр Лукашенко и выборы в Белоруссии
Фото: Eastnews
Президентские выборы в Белоруссии, превратившиеся в настоящий кошмар в 2020-м, стали, наверное, самыми скандальными за всю историю. Действующий руководитель государства, 65-летний Александр Лукашенко баллотировался на шестой срок после 26 лет нахождения на этом посту. Главным конкурентом Лукашенко стала представитель оппозиции, 37-летняя Светлана Тихановская. Жена оппозиционного белорусского блогера Сергея Тихановского стала для белорусов настоящим символом свободы и надежды на перемены. Люди носили футболки с ее портретом и повязывали на запястья белые ленты в знак поддержки, а когда выборы в итоге выиграл Лукашенко, отказались признавать результаты голосования честными.
Отравление Алексея Навального
Фото: Eastnews
Летом знаменитый оппозиционер Алексей Навальный попал сначала в больницу Омска, а затем в немецкую клинику. Ему стало плохо на самолете по пути из Томска в Москву. Немецкие специалисты настаиваюли, что россиянина отравили, правительство РФ отрицает эти сведения. Навальный провел 18 дней в коме, после чего, по его словам, ему пришлось заново учиться самостоятельно ходить и даже дышать. Во время недавней пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что если бы российские спецслужбы действительно пытались отравить Алексея Навального, то оппозиционера уже не было бы в живых.
Яна Рудковская против желтой прессы
Фото: Instagram Яны Рудковской
В одном из Telegram-каналов появилось сообщение о возможной болезни сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко — юного фигуриста и манекенщика Саши Плющенко. Интернет-издания, в том числе крупные, распространили эту информацию, что возмутило маму мальчика. «Я и моя семья столкнулись с поразительной человеческой нечистоплотностью, гнусностью от людей, которых я считала своими друзьями, которые приходили в гости и на наши мероприятия, не раз улыбалась и восхищались Сашей <...> Наш сын абсолютно здоров, это даже трудно подвергать сомнению. Вам должно быть очень, очень стыдно», — написала в своем блоге она, назвав происходящее «ножом в спину».
Звездную маму глубоко ранили и возмутили рассуждения «анонимных экспертов» о «ненормальности» сына — те приписали ему синдром Аспергера, такой же диагноз, как у Греты Тунберг. «Мы не собираемся с ними мириться. Теперь отвечать вы будете по самому полному счету и по закону. Ваши клевета и беспредел должны и будут наказаны», — пообещала Яна, публично сообщив, что она осведомлена о том, кто ведет канал-источник. Кроме того, раздосадованный новостями о болезни сына Евгений Плющенко обратился с открытым письмом к журналистам и поклонникам.
Экологическая катастрофа на Камчатке
Фото: Globallookpress / MOD Russia
Об экологической катастрофе на Камчатке стало известно 2 октября. На берег известного в округе Халактырского пляжа выбросило много мертвой рыбы и морских животных, серферы пожаловались на ухудшение самочувствия. Позже мертвых животных нашли еще в трех бухтах. Специалисты выявили в акватории фенол и нефтепродукты. Жителям и гостям Камчатки запрещено ходить на пляжи и заходить в воду. Пострадали не менее 60 серферов. Позднее стали известны причины катастрофы.
Джиган и Оксана Самойлова
Фото: Instagram Оксаны Самойловой
Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом в апреле, после того, как их личные семейные проблемы стали достоянием общественности. Оксана не смогла простить мужу измены, злоупотребление запрещенными препаратами и алкоголем, неадекватное поведение дома и на публике. «Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны», — пожаловалась она. А в Сети появились фото и видео артиста, который весьма двусмысленно веселится с девушками, в то время как Самойлова находилась на последних месяцах беременности. Правда, сам Джиган, отправившийся в реабилитационную клинику, не хотел разводиться и пытался загладить свою вину перед женой и дочерьми. Семью сохранить удалось, но на этом неприятности пары не закончились. Позднее Оксана Самойлова оказалась в центре скандала из-за косметики собственного производства: сначала ее обвинили в плагиате, а затем и вовсе в нанесении вреда здоровью потребителей.
Увольнение Сергея Сафронова из «Битвы экстрасенсов»
Фото: Starface
Скандал в популярном шоу «Битва экстрасенсов» разразился после видеообращения одной из участниц передачи Алины Вердиш. Женщин заявила, что звезда проекта Сергей Сафронов помогал экстрасенсам проходить испытания за взятки. По словам Вердиш, ведущий гарантировал ей проход в финал проекта за 600 тысяч рублей, но не сдержал обещания. Вскоре после скандала руководство ТНТ сняло Сафронова с роли телеведущего, а сам он подал в суд иск о клевете.
Фото: instagram, Depositphotos, eastnews, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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