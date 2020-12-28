Тодоренко и домашнее насилие, коронавирус, авария Ефремова и другие скандалы 2020 года

Сергей Шнуров и Иосиф Пригожин устроили публичную перепалку. Все началось с того, что продюсер пожаловался на тяжелое финансовое положение музыкантов и представителей других творческих профессий, связанное с пандемией коронавируса. «Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить. В ужасном состоянии сейчас театралы, цирковые деятели, танцоры, музыканты, которые вкладывают огромные состояния в покупку инструментов. Ведь все это делается для зрителей, а когда их нет, билеты не продаются, концерты не проводятся, то есть огромный творческий пласт лишается шансов продолжать свою деятельность», — сказал он в интервью «Вечерней Москве».

Лидер «Ленинграда» отреагировал на заявление, высмеяв в стихах и Пригожина, и его супругу Валерию, и других знаменитостей. «Бедствуете с тетей Лерой? / Из ботвы готовим каши? / Бересту уже едим? Сиротинушки вы наши, / Исхудал совсем поди? / Правду не замажешь ложью, / Ведь артист попал в беду! / Так поможем, люди божьи, / Кто чем может на еду», — написал скандальный артист в Instagram. В итоге противостояние вылилось в публичный некрасивый скандал с обсуждением доходов звезд и простых граждан, переходом на личности и открытыми оскарблениями.

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