Оксана Самойлова оправдалась перед фанатами за сходство с ее косметики с брендом Кайли Дженнер
Фото: Instagram samoylovaoxana
В последний день сентября в своем микроблоге в социальной сети Instagram популярная блогерша анонсировала своим 12,7 миллионам подписчиков запуск собственной линейки косметики и тут же оказалась в центре скандала, который за сутки лишь набрал обороты. Началось все с того, что Самойлова опубликовала стильный рекламный видеоролик, под которым написала, что для нее это очень важное событие, мечта, к которой она шла долгим и трудным путем. По ее словам, составы всех средств «разработаны на основе научных инноваций и натуральных ингредиентов, мы принципиально отказались от вредных для кожи SLS, минеральных масел и парабенов, продукция не тестируется на животных».
Однако возмутила подписчиков не сама косметика, а то, что видео по стилю подозрительно сильно похоже на рекламные кампании модели и звезды реалити «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер, которые она снимает для анонсирования своих косметических запусков. Еще сильнее гнев фолловеров усилился, когда они перешли на страницу бренда и оценили дизайн упаковки ее новых средств, который также не отличается оригинальностью идеи. «Кайли Дженнер вошла в чат», «Да это же точная копия косметики Кейли Дженер. Нельзя было придумать что-то свое? Я про внешний вид продукции», «Кайли Дженер на минималках», «Зачем все копировать у Кайли? У нее косметика для подростков, у вас для более зрелых. Дешево и безвкусно», «Здорово, конечно, что вы захотели сделать свой продукт, но украсть у Кайли ВЕСЬ концепт вплоть до наряда для рекламы… Про упаковки и сам продукт вообще молчу», «Нелепая копия», – написали они. И это лишь малая часть подобных комментариев под постом Оксаны. Под лавиной гневных и ехидных сообщений сайт бренда Самойловой, открытый только вчера, обвалился, а менеджеры просто перестали отвечать.
Сама Оксана, до этого хранившая молчание, была вынуждена объясниться перед всеми своими поклонниками и хейтерами: «Хочу раз и навсегда прояснить один момент. Да, Sammy Beauty похож на Kylie Cosmetics. Еще он похож на Agent Provocateur, еще на Fenty Beauty. И мне все равно, потому что мне нравится этот стиль. Мне без разницы, на что он похож, надеюсь, вам тоже. Главное, что по составу он не похож ни на какой другой. Это просто красиво. Мне нравится этот розовый, и я не могу ничего с этим поделать. Я не хотела делать косметику другого цвета. Всё!» – заявила Самойлова.
Напомним, что недавно российская блогерша похвасталась растяжкой своей 6-летней дочери и честно ответила на все вопросы подписчиков, включая неудобные о весе и пластических операциях.
Фото: Instagram samoylovaoxana
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