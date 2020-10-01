Оксана Самойлова оправдалась перед фанатами за сходство с ее косметики с брендом Кайли Дженнер

Сама Оксана, до этого хранившая молчание, была вынуждена объясниться перед всеми своими поклонниками и хейтерами: «Хочу раз и навсегда прояснить один момент. Да, Sammy Beauty похож на Kylie Cosmetics. Еще он похож на Agent Provocateur, еще на Fenty Beauty. И мне все равно, потому что мне нравится этот стиль. Мне без разницы, на что он похож, надеюсь, вам тоже. Главное, что по составу он не похож ни на какой другой. Это просто красиво. Мне нравится этот розовый, и я не могу ничего с этим поделать. Я не хотела делать косметику другого цвета. Всё!» – заявила Самойлова.

Напомним, что недавно российская блогерша похвасталась растяжкой своей 6-летней дочери и честно ответила на все вопросы подписчиков, включая неудобные о весе и пластических операциях.

Фото: Instagram samoylovaoxana

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!