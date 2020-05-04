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Взбешенный новостями о болезни сына Евгений Плющенко обратился с открытым письмом к журналистам

Яна Рудковская и Евгений Плющенко пообещали довести дело в суде до конца.

На днях в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о возможной болезни сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Интернет-издания распространили эту информацию. Семья юного фигуриста возмущена и намерена подать в суд на тех, кто порочит имя ребенка, и довести дело до конца, наказав виновных.

Отец мальчика, Евгений Плющенко, написал открытое письмо журналистам. «Снова сидим и никого не трогаем и снова начинают трогать уже не только нас, а уже нашего ребёнка .Я доведу это дело до конца,наказать виновных лжецов это уже даже не вопрос принципа - это вопрос жизни. Жизни нашего сына», — подчеркнул он.

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Фото: Instagram Евгения Плющенко

«Женя, ты абсолютно прав! Нечего даже добавить», — поддержал его другой звездный отец, шоумен Максим Галкин.

Фото и видео: Instagram

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