Названа причина экологической катастрофы на Камчатке

«Такое обостренное состояние деятельности экосистемы», — подчеркнул специалист. Эксперт отметил, что процесс цветения происходил и на западном побережье: этот красный прилив также двигался по течению с севера на юг.

Напомним, об экологической катастрофе на Камчатке стало известно 2 октября. На берег известного в округе Халактырского пляжа выбросило много мертвой рыбы и морских животных, серферы пожаловались на ухудшение самочувствия. Позже мертвых животных нашли еще в трех бухтах. Специалисты выявили в акватории фенол и нефтепродукты. Жителям и гостям Камчатки запрещено ходить на пляжи и заходить в воду. Пострадали не менее 60 серферов.