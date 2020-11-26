Названа причина экологической катастрофы на Камчатке
В ролике отображаются красные цветения около побережья. На записи эти территории обозначены фиолетовым свечением. Как уточнили специалисты, вдоль берега распространились водоросли, там «находились самые горячие точки цветения». Это привело к превышение хлорофилла в воде. Самая опасная область отмечена на снимках светло-желтым цветом.
Как уточнил микробиолог и специалист Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Филипп Сапожников, одновременно в разных частях полуострова цвели водоросли, которые периодически смещались.
Фото: instagram.com/snowave_kamchatka
«Такое обостренное состояние деятельности экосистемы», — подчеркнул специалист. Эксперт отметил, что процесс цветения происходил и на западном побережье: этот красный прилив также двигался по течению с севера на юг.
Напомним, об экологической катастрофе на Камчатке стало известно 2 октября. На берег известного в округе Халактырского пляжа выбросило много мертвой рыбы и морских животных, серферы пожаловались на ухудшение самочувствия. Позже мертвых животных нашли еще в трех бухтах. Специалисты выявили в акватории фенол и нефтепродукты. Жителям и гостям Камчатки запрещено ходить на пляжи и заходить в воду. Пострадали не менее 60 серферов.
Фото и видео: Instagram/@snowave_kamchatka, YouTube/Strelka KB, pixabay.com
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