Михаилу Ефремову смягчили приговор

Однако в полной мере иск удовлетворен не был: защита просила для своего подсудимого условное заключение или пребывание в колонии-поселении. Вместо этого наказание для артиста было смягчено на полгода — теперь Ефремову придется провести в колонии общего режима 7 лет и 6 месяцев.

Изначальный приговор звучал так: за смертельное ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Михаил Ефремов был приговорен к 8 годам в колонии общего режима. На заседании, которое состоялось в Москве сегодня, 22 октября, Ефремов заявил, что работа с адвокатом Эльманом Пашаевым была большой ошибкой. По его словам, именно он заставил актера не признавать свою вину в аварии.

Сам артист заявил о намерении поставить погибшему в аварии Сергею Захарову памятник, а также пообещал больше не употреблять алкоголь и наркотики.

Ранее также стало известно о том, что Михаил Ефремов перевел родственникам погибшего в аварии материальную компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей. От предыдущей компенсации в размере 200 тысяч потерпевшие отказались.