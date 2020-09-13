Гостья Сергея Глушко, которую обвиняют в краже из дома Королевой, может быть от него беременна

По информации телеграм-канала Mash Анастасия намерена подать встречное заявление в полицию на Наташу Королеву. Авторы канала утверждают, что девушка беременна от известного стриптизера, а в полицию жена Глушко обратилась из ревности к сопернице. Mash передает, что заниматься делом новой подруги Тарзана будет адвокат Вадим Ляпин.

Певица Наташа Королева и стриптизер Сергей Глушко, который выступает под сценическим псевдонимом Тарзан, вместе уже 17 лет. Пара воспитывает общего сына Архипа, которому в этом году исполнилось 18.