Гостья Сергея Глушко, которую обвиняют в краже из дома Королевой, может быть от него беременна
Фото: Instagram/ @koroleva__star
История с пропажей украшений из дома певицы Наташи Королевой начинает обрастать подробностями. Недавно сразу в нескольких телеграм-каналах появилась информация, что звезда написала заявление на девушку по имени Анастасия, которую пригласил в гости муж исполнительницы Сергей Глушко. Якобы, та, пока Королевой не было дома, вынесла из жилища ее драгоценности стоимостью более 5 миллионов рублей.
По информации телеграм-канала Mash Анастасия намерена подать встречное заявление в полицию на Наташу Королеву. Авторы канала утверждают, что девушка беременна от известного стриптизера, а в полицию жена Глушко обратилась из ревности к сопернице. Mash передает, что заниматься делом новой подруги Тарзана будет адвокат Вадим Ляпин.
Певица Наташа Королева и стриптизер Сергей Глушко, который выступает под сценическим псевдонимом Тарзан, вместе уже 17 лет. Пара воспитывает общего сына Архипа, которому в этом году исполнилось 18.
Фото: Instagram Видео: Youtube
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