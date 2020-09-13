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Гостья Сергея Глушко, которую обвиняют в краже из дома Королевой, может быть от него беременна

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Наташа Королева, Сергей Глушко и их сын Архип

Фото: Instagram/ @koroleva__star

Анастасия, которую СМИ называют любовницей Сергея Глушко, считает, что певица написала на нее заявление из ревности.

История с пропажей украшений из дома певицы Наташи Королевой начинает обрастать подробностями. Недавно сразу в нескольких телеграм-каналах появилась информация, что звезда написала заявление на девушку по имени Анастасия, которую пригласил в гости муж исполнительницы Сергей Глушко. Якобы, та, пока Королевой не было дома, вынесла из жилища ее драгоценности стоимостью более 5 миллионов рублей.

По информации телеграм-канала Mash Анастасия намерена подать встречное заявление в полицию на Наташу Королеву. Авторы канала утверждают, что девушка беременна от известного стриптизера, а в полицию жена Глушко обратилась из ревности к сопернице. Mash передает, что заниматься делом новой подруги Тарзана будет адвокат Вадим Ляпин.

Певица Наташа Королева и стриптизер Сергей Глушко, который выступает под сценическим псевдонимом Тарзан, вместе уже 17 лет. Пара воспитывает общего сына Архипа, которому в этом году исполнилось 18.

Фото: Instagram Видео: Youtube

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