Регину Тодоренко лишили звания «Женщины года»
Фото: Instagram
Резкие высказывания Регины Тодоренко на тему домашнего насилия не остались незамеченными в Сети. Многих смутил тот факт, что в минувшем году телеведущая была удостоена звания «Женщины года» Glamour, а человек, являющийся примером и имеющий миллионы последователей, не должен допускать подобных ошибок. «Отзовите премию "Женщина года" у Тодоренко. Она не достойна носить это звание. Это будет вашей адекватной реакцией на случившееся», «Отзовите премию! Она доказала, что не достойна ее. Человек года — будь то женщина или мужчина — не имеет права быть настолько аморальным и черствым. Ноль эмпатии и сплошное лицемерие», «Отозвать премию! Она извинилась не из-за того, что поменяла мнение, а потому, что побоялась потерять предложения от всяких рекламодателей!», «Если вы не лишаете ее титула «Женщина года», тем самым вы поддерживаете ее позицию, потому что она женщина года по версии ВАШЕГО журнала», — возмущаются читатели популярного глянцевого журнала.
Несколько минут назад было опубликовано официальное заявление редакции Glamour, в котором объявлено о лишении Регины Тодоренко почетного титула.
Напомним, в одном из недавних интервью Регина Тодоренко высказалась о домашнем насилии, посчитав женщин главными виновницами возникновения подобных прецедентов: «Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет!». Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?». Уже в другой беседе, в прямом эфире с главным редактором Glamour Иляной Эрднеевой, Регина попыталась оправдаться за сказанное ранее, однако новые слова еще подлили масла в огонь: «Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, Globallookpress, Instagram
Видео: Instagram
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