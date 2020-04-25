Регину Тодоренко лишили звания «Женщины года»

Резкие высказывания Регины Тодоренко на тему домашнего насилия не остались незамеченными в Сети. Многих смутил тот факт, что в минувшем году телеведущая была удостоена звания «Женщины года» Glamour, а человек, являющийся примером и имеющий миллионы последователей, не должен допускать подобных ошибок. «Отзовите премию "Женщина года" у Тодоренко. Она не достойна носить это звание. Это будет вашей адекватной реакцией на случившееся», «Отзовите премию! Она доказала, что не достойна ее. Человек года — будь то женщина или мужчина — не имеет права быть настолько аморальным и черствым. Ноль эмпатии и сплошное лицемерие», «Отозвать премию! Она извинилась не из-за того, что поменяла мнение, а потому, что побоялась потерять предложения от всяких рекламодателей!», «Если вы не лишаете ее титула «Женщина года», тем самым вы поддерживаете ее позицию, потому что она женщина года по версии ВАШЕГО журнала», — возмущаются читатели популярного глянцевого журнала.