«Не хочу выглядеть жалкой»: Тодоренко извинилась за свои слова и намекнула, что была жертвой домашнего насилия

Скандал, который вспыхнул вокруг неосторожно сказанных Региной Тодоренко слов о жертвах домашнего насилия, заставил ее извиниться. Обсуждая разлад в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, телезвезда заявила: «Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой». Эти слова вызвали настоящий скандал в Сети.

«Я ПРОТИВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ! Простите за некорректные формулировки! Благодарю каждого и ценю ваше мнение», — написала под видеообращением в своем блоге.