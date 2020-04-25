«Не хочу выглядеть жалкой»: Тодоренко извинилась за свои слова и намекнула, что была жертвой домашнего насилия
Фото: Instagram Регины Тодоренко
Скандал, который вспыхнул вокруг неосторожно сказанных Региной Тодоренко слов о жертвах домашнего насилия, заставил ее извиниться. Обсуждая разлад в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, телезвезда заявила: «Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой». Эти слова вызвали настоящий скандал в Сети.
«Я ПРОТИВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ! Простите за некорректные формулировки! Благодарю каждого и ценю ваше мнение», — написала под видеообращением в своем блоге.
«Дорогие мои друзья! Я прошу прощения за свои некорректные формулировки по поводу домашнего насилия. Еще раз хочу подчеркнуть, что я против домашнего насилия, и какого-либо насилия в принципе. Возможно, во мне говорят мои детские страхи, возможно я, как и сотни женщин, не готова еще рассказать о том, что когда-то со мной произошло. Возможно, я не хочу выглядеть жалкой», — пояснила звезда.
Фото и видео: Instagram
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