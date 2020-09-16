Сергей Глушко признался в измене Наташе Королевой: «Я сделал это и отвечать буду только перед женой»

Сергей Глушко решил поставить жирную точку в скандале с его именем. Несколько дней назад 28-летняя актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее была связь с Тарзаном. Внимание к звездному семейству и обсуждение их личной жизни порядком надоели артисту и он эмоционально признался, что изменил супруге. Видео Сергей записал ночью в Турции, когда Наташа Королева уже спала.

Артист еле сдерживал эмоции, но разложил все по полочкам. «Да, я изменил своей жене, но отвечать за это я буду только перед богом и ней. Ни перед кем из вас я не намерен отчитываться!», — заявил Тарзан, еле сдерживая себя.

«Эта женщина дана мне богом, не знаю, за какие заслуги. И вы ногтя моей супруги не стоите!», — обратился он к Шульженко и ее подруге, побывавшим дома у Глушко и Королевой.