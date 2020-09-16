Сергей Глушко признался в измене Наташе Королевой: «Я сделал это и отвечать буду только перед женой»
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Сергей Глушко решил поставить жирную точку в скандале с его именем. Несколько дней назад 28-летняя актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее была связь с Тарзаном. Внимание к звездному семейству и обсуждение их личной жизни порядком надоели артисту и он эмоционально признался, что изменил супруге. Видео Сергей записал ночью в Турции, когда Наташа Королева уже спала.
Артист еле сдерживал эмоции, но разложил все по полочкам. «Да, я изменил своей жене, но отвечать за это я буду только перед богом и ней. Ни перед кем из вас я не намерен отчитываться!», — заявил Тарзан, еле сдерживая себя.
«Эта женщина дана мне богом, не знаю, за какие заслуги. И вы ногтя моей супруги не стоите!», — обратился он к Шульженко и ее подруге, побывавшим дома у Глушко и Королевой.
«Твоим самым большим достижением в жизни будет то, что ты была с Тарзаном (тут он употребил непечатное слово, — прим. ред.)! Дальше будет только низ, — переводя дыхание сказал Сергей Глушко. — А еще попутно эти мошенницы прихватили дорогие вещи из нашего дома».
Глушко отметил, что попал в сети молодых мошенниц, поддался на минутную слабость, но теперь намерен закрыть эту тему. А воровками, по его словам, будет заниматься полиция.
«Я сказал это, и мне стало легче», — выдохнул артист.
Подписчики Сергея разделились на два лагеря: одни поддержали его решительность и то, что он нашел в себе силы признать ошибку, другие обвинили в неосмотрительном поведении. «Вы молодец, что признали факт измены, на этом можно было остановиться, а не перекладывать ответственность на этих девушек. Мужчина, который любит свою женщину, не будет изменять ей. А вы, в свои 50 лет до сих пор самоутверждаетесь.... Печально....», «Теперь все мужики, которые сходят налево, будут говорить, что их опоили», «Не ожидала, что признаетесь, Сергей. Достойно», «Я думаю, зная, кем работает ее муж, Наташа морально давным-давно была к этому готова. Так что все будет ок. Главное, что жена остается самой главной женщиной в его жизни, и он это знает. Все наладится», — последовали десятки комментариев.
Напомним что накануне Анастасия Шульженко опубликовала видео, в котором заявила, что Наташа Королева хочет очернить ее имя из ревности.
Фото и видео: Instagram Сергея Глушко и Наташи Королевой, Anatoly Lomohov/ Global Look press
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